Liderlerin sandığından hangi sonuç çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı. İzmir’de Başbakan Binali Yıldırım’ın oy kullandığı sandıktan ise milletvekilliğinde AKP, cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. Yalova'da da cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Erdoğan birinci sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'nın Çukurambar semtindeki Arjantin İlkokulu'nda oy kullandığı 4173 nolu sandıktan Muharrem İnce 190 oyla birinci çıktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici'nin oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.



HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 9903 no'lu sandıkta Muharrem İnce birinci oldu. Söz konusu sandıkta İnce 87, Meral Akşener 37, Demirtaş 35, Temel Karamollaoğlu 3, Recep Tayyip Erdoğan 0 oy aldı.