Liderlerin sandığından hangi parti çıktı?

Türkiye’de sandık sonuçları büyük oranda belli oldu. Peki siyasilerin sandığından hangi parti birinci çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan AKP birinci çıktı.

Erdoğan ve ailesinin oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3266 nolu sandıkta, 381 kayıtlı seçmenden 345 kişi oy kullandı. Yapılan sayımda 12 oy geçersiz sayılırken, AK Parti 184, CHP 57, HDP 37, MHP 30, Saadet Partisi 2, Vatan Partisi 2, BTP 1, bağımsız aday Alif Fuat Yılmazer de 20 oy aldı.

Bahçeli'nin sandığın birinci CHP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, CHP aldı.

Anıttepe Ortaokulu 1311 No'lu sandıkta, kayıtlı seçmenlerden 315 kişi oy kullandı. Bir oyun geçersiz sayıldığı sandıktan CHP'ye 165, MHP'ye 71, AK Parti'ye 46, HDP'ye 15, Vatan Partisi'ne 5, Saadet Partisi'ne 4, Anadolu Partisi'ne 2, Bağımsız Aday Nazmi Ardıç'a da 6 oy çıktı.

Bahçeli, saat 11.50'de, Anıttepe Ortaokulu'na gelerek oyunu kullanmıştı.

Bakan Çelik'in sandığında AKP birinci

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in oy kullandığı sandıkta, en fazla oyu AK Parti aldı.

Bakan Çelik'in oy kullandığı Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yıldırım İlkokulu ve Ortaokulunda "1340" numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Bu sandıkta, kayıtlı 362 seçmenden 317'si oy verdi.

Sayım sonuçlarına göre, oylardan 13'ü geçersiz sayıldı. Sandıktan AK Parti'ye 178, CHP'ye 59, MHP'ye 40, HDP'ye 12, Saadet Partisine 9, Demokrat Parti'ye 3, DYP'ye 2, DSP'ye de 1 oy çıktı.

Maliye Bakanı Şimşek’in sandığından HDP çıktı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in oy kullandığı sandıkta HDP birinci parti olarak çıktı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, oyunu sabah saatlerinde Ocaklar Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Lisesi’ndeki 3290 numaralı sandıkta kullandı. Saat 17.00’de oy kullanmanın sona ermesinin ardından yapılan sayımda Bakan Şimşek ile birlikte kayıtlı 378 seçmenden 324’ünün oy kullandığı 3290 numaralı sandıkta; HDP’ye 168, AK Parti’ye 112, CHP’ye 19, MHP’ye 13, SP’ye 3, BTP’ye ise 1 oy çıktı. HDP’nin birinci olarak çıktığı sandıkta 8 seçmenin kullandığı oy ise geçersiz sayıldı.

Bakan Avcı'nın sandığından AKP çıktı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın oy kullandığı sandıkta en fazla oy AK Parti'ye çıktı.

Avcı'nın oy verdiği 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'ndaki 2067 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Sandıktaki 312 oydan 15'i geçersiz sayıldı.

Geçerli oyların 161'i AK Parti, 66'sı CHP, 43'ü MHP, 12'si Saadet Partisi, 11'i HDP, 2'si BTP'ye çıktı. Vatan Partisi ve Demokrat Parti ise birer oy aldı.

Efkan Ala'nın sandığında birinci AKP

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın oyunu kullandığı sandıktan 168 oy AK Parti'ye çıktı.

Ala'nın oy kullandığı, Erzurum'un Aziziye ilçesinde Fatih İlkokulu'ndaki 1043 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı.

Toplam 286 seçmenin oy kullandığı ve 274 oyun geçerli olduğu sandıktan 168 oy AK Parti'ye, MHP'ye 75, Saadet Partisi'ne 17, HDP'ye 5, CHP'ye 4, Demokrat Parti'ye 2, HKP'ye ise bir oy çıktı.

Bakan İslam'ın sandığında birinci AKP

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın oy kullandığı sandıkta, AK Parti 144, CHP 56, MHP 45 oy aldı.

İslam'ın oyunu kullandığı Sakarya Ahmet Akkoç İlkokulu'ndaki 1268 numaralı sandıkta oy sayımı tamamlandı.

Buna göre, 1268 nolu sandıkta kayıtlı 346 seçmenden 277'si oy kullandı. Kullanılan oylardan 4'ü geçersiz sayılırken, 4'ü de boş çıktı.

AKP'ye 144 oyun çıktığı sandıkta, CHP 56, MHP 45, Saadet Partisi 12, HDP 6, Vatan Partisi 3, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi 1'er oy aldı.

Bakan Zeybekci'nin Sandığında CHP Birinci

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oy kullandığı 1079 nolu sandıkta 297 oy geçerli sayıldı.

Bakan Zeybekci ile eşi ve 2 çocuğunun oy kullandığı sandıktan AK Parti'ye 81, CHP'ye 148, MHP'ye 37, HDP'ye 22, Saadet Partisi'ne 7, Vatan Partisi'ne 1 ve DSP'ye 1 oy çıktı.

Bakan Işık'ın sandığında en fazla AKP’ye

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın oy kullandığı sandıkta, en fazla oyu AK Parti aldı.

Bakan Işık'ın oy kullandığı Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Damlar İlkokulundaki "1035" numaralı sandıkta 281 kişi oy verdi.

Sayımda, kullanılan oylardan 4'ü geçersiz sayıldı. Sandıktan AK Parti'ye 177, HDP'ye 42, MHP'ye 27, CHP'ye 17, Saadet Partisi'ne 11, Demokrat Parti, Halkın Kurtuluş Partisi ve bağımsız aday İbrahim Layık'a ise birer oy çıktı.

Bakan Yılmaz'ın sandığında birinci AKP

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti birinci çıktı.

Bakan Yılmaz'ın oy kullandığı Fevzipaşa İlkokulundaki 1274 nolu sandıkta oy dağılımı belli oldu.

Kayıtlı 378 seçmenden 323'ünün oy kullandığı sandıktan AK Parti 121, MHP 110, CHP 39, Saadet Partisi 22, HDP 20, Vatan Partisi 1 ve BTP 1 oy aldı.

Bakan Kılıç'ın sandığında CHP birinci parti

Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın oy kullandığı sandıktan CHP'ye 183, AK Parti'ye 62, MHP'ye 34 oy çıktı.

Bakan Kılıç'ın oy kullandığı Atatürk Lisesi'ndeki 2203 nolu sandıkta oy sayımı tamamlandı.

Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık görevlilerinin yaptığı sayımda 378 kayıtlı seçmenin 289'unun oy kullandığı belirlendi.

Yapılan sayımda CHP'ye 183, AK Parti'ye 62, MHP'ye 34, HDP'ye 2, Vatan Partisi'ne 2 ve Saadet Partisi'ne 2 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı

Kamalak'ın sandığında CHP birinci

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oy kullandığı sandıktan CHP birinci parti çıktı.

Turhan Dökmeci İlköğretim Okulunda 2006 nolu sandıkta, kayıtlı seçmenlerden 342'si oy kullandı. 6 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan AK Parti'ye 55, CHP'ye 145, MHP'ye 56 ve HDP'ye 44, Vatan Partisi'ne 14, Saadet Partisi'ne 11, bağımsız aday Nazmi Ardıç'a 11 oy çıktı. Kamalak, öğlen saatlerinde Turhan Dökmeci İlköğretim Okuluna gelerek oyunu kullanmıştı.

Çelik ve Sezer'in sandığından CHP çıktı

Başkanı Cemil Çiçek ile 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in oy kullandıkları sandıkta CHP birinci parti çıktı.

Çiçek ve Sezer'in oy kullandığı Gölbaşı'ndaki Şahin Sevin İlköğretim Okulu'ndaki 1147 nolu sandıkta oy dağılımı belli oldu.

Kayıtlı seçmenlerden 327'sinin oy kullandığı sandıkta, 6 oy geçersiz sayıldı.

CHP'ye 144, Ak Parti'ye 79, MHP'ye 45, HDP'ye 30, Vatan Partisine 10, Bağımsız Aday Nazmi Ardıç'a 8, Saadet Partisine 3, Demokrat Parti ve DSP'ye birer oy çıktı.