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Politika

Liderlerin sandığından çıkan sonuçlar

İlk kez halkın sandık başına gittiği cumhurbaşkanlığı seçiminde liderlerin sandıklarındaki sonuçlar belli oldu

10 Ağustos 2014 21:43

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla birlikte saat 14.30 sıralarında oy kullandığı 3245 numaralı sandıktaki oylar sayıldı.

Sandıktan çıkan oyların dağılımı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: 210
Ekmeleddin İhsanoğlu: 83
Selahattin Demirtaş: 30
Boş: 4

 

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun sandığı

 

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoığlu ile birlikte saat 10.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy İlköğretim Okulu'nda oy kullandığı 1592 nolu sandıkta sayım yapıldı.

Sandıktan çıkan oyların dağılımı şöyle: 

Ekmeleddin İhsanoğlu: 195
Recep Tayyip Erdoğan: 59
Selahattin Demirtaş: 12
Geçersiz: 1

 

Selahattin Demirtaş'ın sandığı

 

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a oy kullandığı sandıktan 185 oy çıktı.      

Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile oy kullandığı Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'ndaki 1221 numaralı sandıkta oy dağılımı belli oldu.

Ekmeleddin İhsanoğlu: 7
Recep Tayyip Erdoğan: 83
Selahattin Demirtaş: 185
Geçersiz: 1

 

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