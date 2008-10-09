T24 LogoT24 Logo
Politika

Liderlerin sağlık raporları açıklansın mı?

New York Times gazetesine tam sayfa ilan veren doktorlar, Cumhuriyetçi Başkan adayı McCain'in sağlık raporlarının açıklanmasını istedi. Başbakan Erdoğan için de aynı &cce

09 Ekim 2008 03:00

Önceki gün New York Times gazetesine tam sayfa ilan veren çok sayıda doktor, ülkeyi 4 yıllığına yönetmeye talip olan Cumhuriyetçi Başkan adayı McCain'in sağlık raporlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Bugünkü köşesinde bu ilana atıfta bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, aynı çağrının Başbakan Tayyip Erdoğan için de yapılması gerektiğini söyledi.

Hasta - hekim ilişkisinin özel durumunu ve hastanın kişilik haklarının korunmasını en çok savunması gereken hekimlerin bu çağrısının ilk bakışta tuhaf gibi göründüğünü belirten Yılmaz, söz konusu kişinin seçilmesi halinde 4 yıl ABD'yi yönetecek ve dünya üzerinde etkili olabilecek bir kişi olması nedeniyle, sağlıklı karar verme yeteneğinin sorgulanmasında yadırganacak bir durum olmadığını ifade etti.
 
Kesin sesinizi terbiyesizler!

Eğer McCain seçilir ve görevi sırasında ölürse yerine geçecek olan Sarah Palin'in 'Bush'u bile mumla aratacağını' dile getiren Yılmaz, Türk doktorları da göreve çağırdığı yazısında şöyle dedi:
"Benzer bir durum bizde olsa, Başbakan'ın en azından "Kesin sesinizi terbiyesizler" diyeceğini tahmin edebilirim. Hatta şöyle sözler de söyleyebilir: "Doktor ithal ederek hortumlarını kestiğimiz için saldırıyorlar!
Öte yandan şöyle bir durum da var: Başbakan, kanındaki şekerin ani düşmesi nedeniyle az kalsın zırhlı otomobilden çıkamayacaktı. Geçtiğimiz ay boyunca tuttuğu oruç yüzünden nasıl öfkeli bir ruh durumuna girdiği de sır değil.
Bana öyle geliyor ki benzer bir çağrıyı bizim Başbakan için de yapmak gerekiyor!"


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24