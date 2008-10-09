Liderlerin sağlık raporları açıklansın mı?

Önceki gün New York Times gazetesine tam sayfa ilan veren çok sayıda doktor, ülkeyi 4 yıllığına yönetmeye talip olan Cumhuriyetçi Başkan adayı McCain'in sağlık raporlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Bugünkü köşesinde bu ilana atıfta bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, aynı çağrının Başbakan Tayyip Erdoğan için de yapılması gerektiğini söyledi.



Hasta - hekim ilişkisinin özel durumunu ve hastanın kişilik haklarının korunmasını en çok savunması gereken hekimlerin bu çağrısının ilk bakışta tuhaf gibi göründüğünü belirten Yılmaz, söz konusu kişinin seçilmesi halinde 4 yıl ABD'yi yönetecek ve dünya üzerinde etkili olabilecek bir kişi olması nedeniyle, sağlıklı karar verme yeteneğinin sorgulanmasında yadırganacak bir durum olmadığını ifade etti.



Kesin sesinizi terbiyesizler!



Eğer McCain seçilir ve görevi sırasında ölürse yerine geçecek olan Sarah Palin'in 'Bush'u bile mumla aratacağını' dile getiren Yılmaz, Türk doktorları da göreve çağırdığı yazısında şöyle dedi:

"Benzer bir durum bizde olsa, Başbakan'ın en azından "Kesin sesinizi terbiyesizler" diyeceğini tahmin edebilirim. Hatta şöyle sözler de söyleyebilir: "Doktor ithal ederek hortumlarını kestiğimiz için saldırıyorlar!

Öte yandan şöyle bir durum da var: Başbakan, kanındaki şekerin ani düşmesi nedeniyle az kalsın zırhlı otomobilden çıkamayacaktı. Geçtiğimiz ay boyunca tuttuğu oruç yüzünden nasıl öfkeli bir ruh durumuna girdiği de sır değil.

Bana öyle geliyor ki benzer bir çağrıyı bizim Başbakan için de yapmak gerekiyor!"





