-LİDERLERİN PORTRESİNİ AHŞABA İŞLİYOR GİRESUN (A.A) - 31.10.2010 - Giresunlu marküteri sanatçısı Filiz Uzun, farklı renklerden biraraya getirdiği ahşap levhalara, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama gibi birçok ünlü ismin portresini işliyor. Marküterinin, genel biçimleri korunan farklı renklerdeki ahşapların çeşitli formlarda kesilerek, istenilen motiflerin elde edilmesi için yan yana getirilmesi olarak adlandırıldığını belirten Filiz Uzun, bu sanatın Rönesans döneminde Fransa'da çok ilgi gördüğünü ifade ederek, Osmanlı döneminden kalma bir çok tarihi mekanda da marküteriden oluşan eserler bulunduğunu söyledi. Giresun'daki atölyesinde 6 yıldır uğraştığı marküteri sanatı ile insan, manzara ve hat gibi değişik konularda çalışmalar yaptığını anlatan Uzun, ''Ağacın sıcaklığı ve doğallığından dolayı insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Bunun içindir ki ahşap kakma sanatı, zengin kültürümüzün en önemli varlıklarından biridir'' dedi. Marküterinin hiçbir şekilde boya kullanılmadan yapılan bir el sanatı olduğunu analatan Uzun, ''Bu çok zor, ciddi emek isteyen ancak bir o kadar da zevkli ve güzel bir sanattır. Bu sanat, tamamen Allah vergisi, topraktan çıkan ağacın kendi öz renkleri ile beraber doğal dokusu bozulmadan yapılıyor. İnsan suretindeki çalışmalarda yine Allah vergisi bir yetenekle kişinin fotoğrafından yola çıkarak yaptığım çizimleri ve kaplamalara uyguluyorum. Bugüne kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama gibi birçok ünlü ismin portresini işledim'' diye konuştu. Marküteri sanatının bilinirliğini arttırmak ve devamlılığını sağlamak için yoğun uğraşlar verdiğini ifade eden Uzun, şunları söyledi: ''Son 6 yıldır yoğun olarak çalıştığım ve bir çok konuda eser ürettiğim marküteri sanatı ile ilgili değişik illerimizde 15 sergi açtım. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde sergilediğim çalışmalarıma gösterilen ilgi umut verici oldu. Belediye ve valiliklerimizin de katkıları ile kültürümüzün önemli bir unsuru olan bu sanat dalının yaşatılması için emek sarf ediyorum. Günümüzde bu alanda çok fazla çalışma yapılmadığı için özel çalışmalarımla ahşap sanatının ayakta kalmasına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Gerek insan sureti gerek manzara gerekse hat konularında gelen talepler doğrultusunda özel çalışmalar da yapıyorum.'' -''MARKÜTERİ SANATINA GEREKLİ İLGİ GÖSTERİLMİYOR''- Teknolojik gelişmelerle birlikte emek ve maliyet bakımından daha avantajlı olan başta plastik sanatlar olmak üzere bir çok değişik sanat türünün marküteri sanatını unutturduğunu dile getiren Uzun, marküteri sanatının ülkemizde ve dünyada unutulmaya yüz tutmuş bir durumda olduğunu ifade etti. Bugün makinelerle daha pratik ve ucuz çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Uzun, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sanat, medeniyetlere ışık tutan, medeniyetler arası köprüler oluşturan bir olgudur. İnsanın ulaşamadığı bir çok yere sanat ulaşmaktadır. Geçmişte yaşayan insanları, yaptıkları sanat çalışmaları ile anlamamamız mümkün olabiliyor. Kasım ayında Giresun'da yaklaşık 70 eserden oluşan çalışmalarımı sergilemeyi düşünüyorum. Daha sonra aralık ayında Taksim'de ondan sonra da Beyoğlu'nda bir sergi açmayı planlıyorum. Yine bu çalışmalar da gelecek nesiller için ışık tutacak çalışmalar olacaktır. Bu güzel el sanatını öğrenmek isteyenler için elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Bu kültürün daha çok bilinmesi ve yayılmasını çok isterim. Bu sanatın sadece 3-5 kişinin tekelinde kalmasını istemem.''