Liderlerin oy kullandığı sandıktan hangi parti çıktı?

T24

Başbakan Erdoğan'ın oyunu kullandığı Burhaniye İlköğretim Okulu'ndaki 2182 numaralı sandıkta AKP birinci çıktı.2182 numaralı ve 293 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından, görevliler tarafından yapılan sayıma göre, kullanılan 235 oydan 233'ü geçerli sayıldı.Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da oylarını kullandığı sandıkta, AKP'ye 123, CHP'ye 85, MHP'ye 14, DSP'ye 1, BBP'ye 3, Halkın Sesi Partisi'ne 1, bağımsız aday Sebahat Tuncel'e 3 ve bağımsız aday Ahmet Tuncay Özkan'a 3 oy çıktı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan CHP birinci parti çıktı.Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da oy kullandığı Arjantin İlköğretim Okulu'ndaki 4201 numaralı sandıktan çıkan 277 oyun tamamı geçerli sayıldı.Sandıktan CHP'ye 143, AKP'ye 74, MHP'ye 47, HAS Parti'ye 7, BBP'ye 1, DSP'ye 1, bağımsız adaylar Hulki Cevizoğlu'na 2, Ceyhan Mumcu'ya 1 ve Cerciş Utaş'a 1 oy çıktı.MHP lideri Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta, en fazla oyu CHP aldı.Bahçeli'nin, Anıttepe İlköğretim Okulunda oy kullandığı 4 bin 460 No'lu sandıkta kayıtlı 250 seçmenin tamamı oy kullandı.Oylardan 2'si geçersiz sayılırken, geçerli oyların 152'sini CHP, 50'sini MHP, 39'unu AKP, 5'ini HAS Parti, 1'ini Demokrat Parti, 1'ini de bağımsız aday Ceyhan Mumcu aldı.Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, eşi ile birlikte oy kullandığı sandıkta CHP birinci parti oldu.Baykal'ın Antalya Konyaaltı Caddesi'ndeki evinin yakınındaki Barbaros İlköğretim Okulu'nda, eşi Olcay Baykal ile oy kullandığı 1029 no'lu sandıktan CHP'ye 141, AKP'ye 61, MHP'ye 42, Millet Partisi'ne 2, DP, HAS Parti, DYP ve BBP'ye birer oy çıktı.