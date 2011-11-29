Liderlerin ortak gündemi Dersim oldu

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın özür dilemesiyle farklı bir boyuta taşınan Dersim tartışmaları ile KCK operasyonları CHP, MHP ve BDP’nin grup toplantılarının ana gündem maddesi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi ‘tarihiyle yüzleşmemekle’ suçlayan Başbakan Erdoğan’a verdiği yanıtta, “Senin reddettiğin tarih hepimizin tarihidir. Günahıyla sevabıyla hepimizin tarihidir. Ama illa ki diyorsan 'Hayır bu CHP’nin tarihidir' biz bunu sahiplenir ve onurla yüzleşiriz” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da farkı açılardan yaklaşarak Dersim-KCK kıyaslaması yaptı. Bahçeli, "Bugünün PKK’sı ne ise Dersim kalkışmasına tevessül edenler de aynıdır" derken, Demirtaş da “''Dersim ile KCK operasyonları aynı şey” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde, ''Cumhuriyet tarihinde görülmemiş partizanlıklar yapıldığını, yapılmaya devam edildiğini'' savunan Kılıçdaroğlu, başta Dersimliler olmak üzere, AK Parti'ye oy vermeyen herkesin ötekileştirildiğini, düşman ilan edildiğini savundu.



'Tarihten korkmuyoruz'



Tarihin içinden iyi sayfaları yırtıp, kötü sayfaların ayrılamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Bu cumhuriyetin tarihidir, CHP buna sahiplensin'' deniliyorsa, bunun cumhuriyetin ve CHP'nin tarihi olduğunu söyledi.



''Biz tarihimizden korkmayız, tarihimizle yüzleşmek de bize onur verir'' diyen Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



''Devlet Dersim'den özür dileyecekse, buyursun dilesin. Fakat Başbakan'ın yaptığı bu değildir, özür dilemiş değildir. Bakmayın yalaka medyanın, özür dilediği lafına. Konuşmasında, 'devletin özür dilemesi gerekiyorsa ve literatürde varsa ben özür diyorum' demiştir…

…'Eğer siz özür dileyecekseniz, adam gibi dileyin. İnsanları devletine karşı kışkırtarak, toplumun bağrında yeni yaralar açarak, kardeşi kardeşe düşman ilan ederek özür dilenmez. Herkes Başbakan'ın üslubuna baksın, konuşmayı bir daha sükunetle okusun. Orada kin, nefret ve intikam duygusundan başka bir şey görmeyecektir. Diyor ki, 'Bu CHP'nin tarihidir'... Peki kardeşim senin tarihin hangisi, sen ağaç kovuğundan mı çıktın? Senin bir geçmişin yok mu senin kökün, kökenin yok mu?



Dersim – PKK karşılaştırması







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, de grup konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan 'Dersim' tartışmasına ilk kez dahil oldu. Her iki lideri de siyasi çıkar peşinde olmakla eleştiren Devlet Bahçeli, Dersim olayları ile PKK ve KCK kıyaslaması yaparak, "Bugünün PKK’sı ne ise Dersim kalkışmasına tevessül edenler de aynıdır" dedi.



Partisinin grup toplantısında konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise Dersim’de yapılan ayrımcılğının sürdüğünü belirterek, , ‘Geçmişte Dersim Kızılbaş'tır diye yapılanlar bugün Kürtler Zerdüşt’tür diye yapılıyor. O dönemki mantık ve zihniyet sürüyor’ dedi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dersim özrü'' ile başlayan tartışmanın, ''çok geç kalmış bir tartışma'' olduğunu ifade eden Demirtaş, ''Başbakan'ın açıklamalarını küçümsemiyoruz, hiçleştirmiyoruz. Bu özür, bir Başbakan'ın ağzından çıkmış olması vesilesiyle elbette ki önemlidir'' diye konuştu.

Sözlerini ''Dersim ile KCK operasyonları aynı şey'' diyerek sürdüren Demirtaş, şu görüşleri dile getirdi:





''Dersim'de de amaç tek millet tek dil yaratmaktı. Dersim'e bomba yağdırıldı. Bugün binlerce insan niye cezaevlerine atılıyor? Aynı mantık, aynı anlayış. Dersim katliamı ile arasındaki tek fark; uçaklardan şehirlere bombalar atılmıyor, dağlara atılıyor. Yaklaşım aynı.”