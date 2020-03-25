Liderlerin Koronavirüs günleri | Erdoğan dut pekmezi içiyor, Bahçeli her sabah MHP Genel Merkezi'ne gidiyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından siyasi parti liderleri de programlarını değiştirdi. Çok sayıda lider zamanını evde geçiriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tedbir amaçlı dut pekmezi tüketirken 72 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise her sabah MHP Genel Merkezi'ne gidiyor.

Independent Türkçe'nin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bugünkü köşesinde liderlerin 'Koronavirüs günlükleri'ni yazdı.

Çiçek, “Çok gerekli olmadığı zaman dışarı çıkmamaya çalışan Cumhurbaşkanı, her sabah özellikle Erzurum'dan getirilen dut pekmezinden bir kaşık içiyor. Özel karışım bitki çayları kullanıyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de karantina kurallarını uyguluyor ve dışarıyla teması kesmiş vaziyette. Çalışmalarını evden sürdüren Gül, iletişim kanallarını kullanarak görüşmelerini gerçekleştiriyor.

Devlet Bahçeli'ye gidecek olan misafirler özellikle termal kameradan geçiriliyor. Devlet Bey her sabah erkenden evinden parti genel merkezine gelerek çalışmalarına devam ediyor. Sosyal mesafeye oldukça dikkat ediliyor.” İfadesini kullandı.

Çiçek yazısında şunları kaydetti:

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Sabah erken saatlerden öğle öncesine kadar akademik çalışmalara, saat takriben 10.00 sonrasında da siyasi çalışmalara ağırlık veren Davutoğlu, bu süreçte, ocak ayında İngilizce Cambridge University Press tarafından yayımlanan yeni eseri “Systemic Earthquakeand the Strugglefor World Order”ın (Sistematik Deprem, Dünya Düzeni İçin Mücadele: Dışlayıcı Popülizme Karşı Kapsayıcı Demokrasi) nisan ayı içerisinde okuyucularla buluşacak olan Türkçe nüshasının hazırlıklarını tamamlamakla uğraşıyor.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Köyünde vakit geçirmeyi seviyor.

Çiçek yazısının sonuna yarın da CHP-İyi Parti-Saadet Partisi-Deva Partisi- Hüda-Par-Vatan Partisi-Demokrat Parti liderlerini yazacağı notunu ekledi.

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