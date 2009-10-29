Liderlerin Cumhuriyet Bayramı mesajları!

Liderler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Siyasetüstü konuların günlük tartışmalara alet edilmemesinin, herkesin iyi niyetli gayretleri istismar eden, provokatif ve ölçüsüz davranışlardan kaçınmasının önemini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu ülkede yaşayan herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eşit haklara sahiptir. Türkiye, barış ve huzur ortamının pekişmesi için iyi niyet ve sabırla gayret gösterirken, terörle mücadelesini de en güçlü ve kararlı şekilde devam ettirecektir. Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak gelişmiş demokrasisi, dinamik ekonomisi, güçlü ordusu ve diplomasisiyle çevresine istikrar yayan bir ülke haline gelmiştir.”



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin: “Cumhuriyetimizin temel değerleri ve 86 yıllık birikimleri yeni atılımlarımız için en büyük güç kaynağımızdır. İçinde bulunduğumuz sorunları ancak dayanışma ve sağduyuyla aşabiliriz.”



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Kışkırtma ve tahrikler karşısında milletimiz birbirine daha sıkı kenetlendiği sürece, şer ve nifak odakları amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Ne mutlu bize ki, etnik kökeni, inancı, yaşama biçimi ne olursa olsun her vatandaşımız devletine, milletine, bayrağına, vatanına ve cumhuriyet değerlerine sadakatle bağlıdır.”



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal: “Cumhuriyetimizin 86. yılını gururla, mutlulukla, heyecanla kutluyoruz. Bunun nedeni, cumhuriyetimize, ulusal birliğimize ve toprak bütünlüğümüze yönelik içten ve dıştan tehditlere, saldırılara milletimizin kararlılıkla karşı çıkması ve korumasıdır, duyarlılığıdır. Bu, cumhuriyetle demokrasiyi karşı karşıya getirme ve milletimizi ayrıştırma oyununu da bozmuştur.”



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Dün milli mücadelenin karşısında durarak iktidara sahip olanların gaflet, dalalet ve hatta hıyanetinin aynısına bugün de şahit olunmaktadır. Bozguncu ve ayrılıkçı talepler, sorumluluk mertebesinde bulunanlar tarafından hoşgörülmekte ve bu durum cumhuriyetin tahribine yol açmaktadır.”