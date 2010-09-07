-LİDERLERİN BAYRAM PROGRAMI ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Türkiye, Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, liderlerin bayram programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayramın birinci ve ikinci gününü İstanbul'da geçirecek. Bayramın üçüncü günü Başkente dönecek olan Gül, referandumdaki oyunu da Ankara'da kullanacak. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise Ramazan Bayramını Antalya'da geçirecek. Şahin referandumda oyunu, Antalya'da kullanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. Bayram boyunca İstanbul'da olacak olan Başbakan Erdoğan, referandumdaki oyunu da yine İstanbul'da kullanacak. Partisinin kuruluş yıldönümü nedeniyle bayramı Ankara'da karşılayacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün İstanbul'a gidecek. Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci ve üçüncü gününü de İstanbul'da geçirecek. Bayramı Ankara'da karşılayacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise birinci günü saat 14.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma törenine katılacak. Bayramın ikinci günü İstanbul'a gidecek olan Bahçeli, burada partililerle düzenlenecek bayramlaşma törenine katılacak. Bayramın üçüncü günü belirlenmiş bir programı bulunmayan Bahçeli, referandumda oyunu Ankara'da kullanacak. Bahçeli, referandum sonuçlarını ise parti genel merkezinden takip edecek. DSP Genel Başkanı Masum Türker de bayramı İstanbul'da karşılayacak. Bayramın birinci gününü İstanbul'da geçirecek olan Türker, ikinci gün ise Ankara'da parti genel merkezindeki bayramlaşma törenine katılacak. Bayramın üçüncü gününü de İstanbul İl örgütündeki bayramlaşma törenine katılacak olan Türker, oyunu da İstanbul'da kullanacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da geçirecek liderlerden. Kurtulmuş referandumda oyunu da İstanbul'da kullanacak. Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk da bayram süresince İstanbul'da bulunacak. Cindoruk'un da oyunu İstanbul'da kullanacağı öğrenildi.