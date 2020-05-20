Liderleri 'bir araya' getiren Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan destek: Türkiye’nin birliği için bu sağduyuyu büyütmeliyiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için yayınladığı videoda, 12 partinin siyasi liderini bir araya getirmesine yanıt vererek, düşüncelerine katıldığını söyledi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, 19 Mayıs için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'a, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kadar 12 partinin siyasi liderinin 'gerçekten oradalarmış gibi bir arada' olduğu bir video paylaşarak, "19 Mayıs 1919 bir milâttı; 19 Mayıs 2020 de, yeni bir başlangıca vesile olsun..." yazmış, 'sorunları birlikte ve ortak akılla çözme' mesajı vermişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ardından, CHP lideri Kılıçdaroğlu da Karamolluoğlu'nun 'bir araya gelme' fikrini onaylar nitelikte paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Ülkemizin önemli siyasi değerlerinden biri olan Sayın Temel Karamollaoğlu’nun düşüncelerine aynen katılıyorum. Türkiye’nin birliği için, gelecek güzel günler için bu sağduyuyu büyütmeliyiz!"

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