-LİDERLERE ''SAKİNLEŞTİRİCİ'' İLAÇ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - HAS Parti Ankara İl Başkanı Abdülhamit Gül, iktidar ve muhalefet partileri arasında yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla salı günü yapılacak grup toplantılarından önce kullanılmak üzere ''sakinleştirici ve tansiyon düşürücü'' ilaç gönderdi. Kızılay'da PTT önünde toplanan HAS Parti İl Teşkilatı üyesi bir grup, ellerinde ''kavgasız siyaset istiyoruz'', ''siyasetin yeni ilacı haspirin'', ''temiz lider temiz siyaset'', ''kavga değil çözüm üretmeye geliyoruz'' dövizleri taşıdı. Grup adına konuşan Abdülhamit Gül, siyasi parti liderleri arasında her geçen gün tansiyonun yükseldiğini belirterek, bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ''sakinleştirici ve tansiyon düşürücü'' ilaç gönderdiklerini belirtti. Gül, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ve Türkiye'nin iç siyasetinde yaşanan devasa sorun ve olaylara karşı aklıselim ve sağduyulu yaklaşımlar sergilemesi gereken iktidar ve ana muhalefet partileri liderleri, ne acıdır ki geleneksel perde tiyatrosunun unutulmaz karakterleri Hacivat ve Karagöz oyunlarının trajikomik örneklerini sergiliyorlar. Ülkemizin siyasetini halkın gerçek problemlerine çözüm üretmek yerine birbirine hakaret etmek üzerine yürüten ve halkı kamplaştırarak buradan siyasi rant elde edenler, son zamanlarda bu üsluplarını giderek sertleştirmektedirler. Seçim yaklaştıkça halka sunacakları gerçekçi hiçbir projesi olmayanlar, yeni bir gerginlik ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. Bu ülkenin insanlarının kavga ederken dahi birbirlerine söylemeyecekleri sözleri, siyasetçiler hiç sıkılmadan birbirlerine 70 milyonun gözü önünde söylemektedir.'' İl Başkanı Gül ve beraberindekiler, daha sonra üzerinde ''grup toplantılarından önce tok karnına içiniz'' yazan tansiyon düşürücü ve sakinleştirici ilaçları, kargoyla siyasi parti liderlerine gönderdi.