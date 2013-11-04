Liderler için dinlenemeyen telefon icat edildi

Son dönemde dinlenmekten korktukları için liderlere özel cep telefonu geliştirildi. Vertu’nun şifreleme sistemi (kripto) kullanan yeni modeli, sesli görüşme, mesajlaşma ve veri transferlerinin üçüncü kişilere ulaşmasını engelliyor. Ayrıca çalınması durumunda hırsızın fotoğrafını çekiyor.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, dünya liderlerinin kullandığı cep telefonlarının istihbarat birimleri tarafından dinlenmesine lüks telefon markası ‘Vertu’dan çözüm geldi. İngiltere merkezli şirketin ‘Constellation’ serisinin yeni modelinde yer alan güvenlik önlemleri liderlerin yaptığı görüşmelere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon modeli, konuşmaları, video görüşmelerini, mobil internet verilerini ve kısa mesajları şifreliyor. Telefonun çalınması durumundaysa çalan kişinin fotoğraflarını çekerek yakalanmasını sağlıyor.

Kimse dinleyemiyor

Yeni Constellation’ın güvenlik önlemlerinin başında telefon ile yapılan yazılı veya sesli görüşmelerin şifrelenmesi bulunuyor. Mobil internet veya Wi-Fi üzerinden yapılan konuşmalar, video ve konfreans görüşmeleri yeni Constellation’daki uygulamayla şifrelenebiliyor. Böylece gerçekleşecek iletişim üçüncü şahısların dinleyebilmesinin önüne geçilebiliyor. Sesli veya video görüşmelerinin yanı sıra metin bazlı iletişim de şifrelenebiliyor. Mesaj, fotoğraf, video, ses kaydı, konum paylaşımı ve dosya gibi birçok veri transferi şifrelenerek üçüncü şahıslar tarafından ulaşılabilmesi engellenebiliyor. Söz konusu güvenlik önleminin kullanılabilmesi için karşı tarafta da Vertu’nun söz konusu güvenlik önlemlerine sahip olan akıllı telefonu kullanması gerekiyor.

Hırsızın ensesinde

Yeni Constellation’ın özellikleri arasında çalınmaya karşı aldığı güvenlik önlemleri bulunuyor. Akıllı telefon ile çalınan telefonlar internet bağlantısından bağımsız bir şekilde takip edilebiliyor ve telefonun nerede olduğu bilgisine ulaşılabiliyor. Constellation’ın dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri ise telefon çalındıktan sonra cihazın ön kamerası çalıştırılarak fotoğraf çekmesi. Böylece kullanıcılar, telefonu çalan kişinin fotoğrafına ulaşarak hırsızın yakalanmasını sağlıyor. Öte yandan Vertu’nun yeni modelinde bulunan ‘iPass’ ile dünya çapındaki lüks otel, gece kulübü ve restoran gibi mekanlarda bulunan Wi-Fi internet bağlantısına ücretsiz ve şifresiz girilmesini sağlıyor. Gelecek ay Türkiye’de piyasaya sürülmesi beklenen cihazın etiket fiyatı 5 bin 400 Euro olarak belirlendi.

Lüks ağırlık

Vertu Constellation’ın yeni serisinin tanıtımını yapmak için Türkiye’ye gelen Vertu Pazarlama Müdürü Arthur Tay, söz konusu cihazın sunduğu özel servisler ve güvenlik önlemleriyle diğer akıllı telefonlardan ayrılarak ‘sıradışı’ bir çizgide bulunduğunu söyledi. Tay, yeni Constellation’ın ağırlığının bile lüks olduğunu söyleyerek, “Alman arabalarının kapılarının ağırlığı bile kaliteli olduğunu gösteriyor. Hafif kapılar ise kalitesizlik hissi yaratıyor. Yeni Constellation’ın ağırlığı bile kaliteli hissi yaratması için tasarlandı. Ne çok ağır, ne de çok hafif” şeklinde konuştu.

Londra Senfoni Orkestrası’ndan zil sesi

Vertu’nun ikinci android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan yeni Vertu Constellation’ın her detayında farklı bir özellik bulunuyor. Çizilmeye ve darbeye dayanıklı 5.1 inç boyutundaki safir camlı ekrana sahip olan cihazın, çerçevesinde titanyum malzeme kullanılıyor. Yeni Constellation’ın dışında farklı renklerde ve cinslerde gerçek deri kullanılıyor. Cihazın zil tonu ise Londra Senfoni Orkestrası tarafından bestelenmiş durumda. 1.7 GHz’lik çift çekirdekli işlemci, HD çözünürlükte ekran ve 13 megapiksellik kamera gibi özellikler bulunan akıllı telefon, montajı yapılan kişi tarafından imzalanıyor.