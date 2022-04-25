Liderlerden zirvenin ardından ilk açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti lideri olarak Demokrat Parti ev sahipliğinde yaptıkları üçüncü buluşma için, “Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın farkındayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi. Üçüncü buluşma yaklaşık altı saat sürdü.

Karamollaoğlu: Ortak sorumluluklarımızın farkındayız

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ortak yazılı açıklama metnini paylaşarak, “Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın farkındayız. Başta ev sahibi Gültekin Uysal Bey olmak üzere, Sayın Genel Başkanlara teşekkür ediyor; bu verimli toplantıda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Akşener: Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti lideri olarak Demokrat Parti ev sahipliğinde yaptıkları üçüncü buluşma için “Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye’nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.