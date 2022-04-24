6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı
24 Nisan 2022 20:41
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CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı
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Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi