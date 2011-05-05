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Politika

LİDERLERDEN BAŞBAKAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU MERZİFON (A.A)

05 Mayıs 2011 01:37

-LİDERLERDEN BAŞBAKAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU MERZİFON (A.A) - 04.05.2011 - Başbakanlık otobüsünün yer aldığı konvoya eşlik eden polis aracına yapılan saldırının ardından bazı siyasi parti genel başkanları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş, Topçu'nun Başbakan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu öğrenildi. -PAPANDREU'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI- Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da Başbakan Erdoğan'a, geçmiş olsun dileğinde bulundu.  Başbakan Erdoğan'a bir mesaj gönderen Papandreu, saldırıdan üzüntü duyduğunu dile getirdi.  Bu türden şiddetin Türkiye'nin gelişim ve refah yolunda önünü tıkamayacağını vurgulayan Papandreu, Yunan hükümeti ve şahsı adına şehit olan polis memurunun ailesine taziye dileklerini de iletti. Papandreu, yaralı polis memuruna da acil şifa dileğinde bulundu.

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