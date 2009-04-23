Liderlerden 23 Nisan Mesajı

Liderler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra DSP Genel Başkanı Saffet Başaran ve BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Liderlerin ortak mesajı, “barış içinde bir dünya” oldu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. 23 Nisan mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 89. yıldönümünü hep beraber coşkuyla kutladıklarını belirterek, “23 Nisan 1920, hepimiz için büyük bir gurur günüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir” dedi. Esasen Meclis'in açılmasının, milletin ülkenin bugününde ve geleceğinde söz sahibi olması anlamına geldiğini ifade eden Gül, son dönemlerde “demokratikleşme” ve ekonomi alanındaki “reformlarla” Türkiye'nin takdir topladığını, ayrıca bölgesel ve küresel boyutta etkinliğini artırdığını savundu. Gül, “Dünyada yaşanan gelişmelerden kaynaklanan bazı sıkıntılar ortaya çıksa da, inancım şudur ki, Türkiye tüm sorunlara hep birlikte göğüs gererek, küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla ilerleyecektir. Ve Türkiye tüm sorunlarını derinliğine tartışarak, demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesi içerisinde aşacaktır” dedi.



“23 NİSAN, Atatürk’ün eseridir”



23 Nisan'ın çocukların bayramı olduğunu değinen Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aynı zamanda Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen bir “barış ve sevgi şöleni” olduğunu söyledi. Gül, “Çeşitli ülkelerden çocukları buluşturan ve kaynaştıran 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, sadece dostluk köprülerinin temelleri değil, yaşanabilir bir dünyanın temelleri de atılmaktadır. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki, böyle yüce bir amaç için çocuklarına bayram hediye etmiş olsun. Bunun Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün bir eseri olduğu muhakkaktır” diye konuştu. .



Başbakan Erdoğan:



Barış içinde bir dünya



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise 23 Nisan 1920 de TBMM'nin açılmasıyla, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığını kaydetti. 89. açılış yıldönümünü kutlayan TBMM ile daha da güçlenen cumhuriyetin, geleceğe güvenle baktığını ifade eden Erdoğan, “23 Nisan Milli Egemenlik bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda, bu bayramı çocuklara armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü sesi vardır. İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir” dedi.



DSP Lideri Başaran:



Çocuklara gösterilen çaba aydınlık gelecek için



DSP Genel Başkan Vekili Saffet Başaran, yayınladığı mesajında, Türk ulusunun geleceği olan çocukların, uygarlığın tüm olanaklarından yararlanarak en iyi biçimde yetişmesi için gösterilen çabaların, aydınlık yarınların kurulmasıyla eşdeğer olduğunu vurguladı. 23 Nisan 1920 tarihinin sadece TBMM'nin açılış tarihi olmadığını, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu dile getiren Başaran, “Büyük Atatürk'ün önderliğinde ulusumuz; din, dil, köken ve sınıf ayrımı olmaksızın TBMM etrafında bütünleşmiş ve bu bütünlük içinde önce Ulusal Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandırılmıştır. Bu zafer, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve devrimlerimizle taçlandırılmıştır” dedi. TBMM'nin ulus egemenliğinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel güvencesi olduğunu söyleyen Başaran, “Çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyetinin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın ifadesidir” dedi.



BBP Genel Başkanı Topçu:



23 Nisan gençlere olan güvenin ifadesi



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu ise TBMM'nin, milli iradenin kalesi olduğunu söyleyerek, kalenin korunması ve güçlendirilmesinin Türk milletinin hürriyet ve istiklaline olan sadakat ve inancının bir gereği olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “milli iradenin hayat bulduğu” 23 Nisan'ı Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan ettiğini kaydeden Topçu, “Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere olan güveninin ifadesidir” dedi.



