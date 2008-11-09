Liderlerden 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve siyasiler, büyük önder Atatürk’ün ölümünün 70. yıldönümü nedeniyle birer mesaj yayınladı.



Cumhurbaşkanı Gül mesajında, Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen reformların, modern Türkiye’nin temellerini atarak büyük bir dönüşüm süreci başlattığına dikkat çekti; “Devletimiz ve milletimiz, cumhuriyeti ilelebet yaşatma ve kazanımlarımızı ileriye götürmek konusunda güçlü bir iradeye sahip” dedi.



Meclis Başkanı toptan da 10 Kasım’ın Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, sahip olduklarının değerini bilerek cumhuriyetin erdemlerine sadakatini ve Atatürk’ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günü olduğunu vurguladı.



Başbakan Erdoğan cumhuriyetin en büyük idealinin “İnancı, etnik kökeni, yaşam biçimi ne olursa olsun milletin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmek olduğunu” kaydetti.



CHP lideri Deniz Baykal da Atatürk’ün değeri her gün biraz daha artan ve sıradanlaştırılmayan bir önder olduğunu ifade etti...



