"Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki görüşmede Erdoğan'dan özeleştiri isteyecek"

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "14 yıllık AKP politikalarını gündeme getirerek özeleştiri isteyeceğini" söyledi.

"Kılıçdaroğlu saat 11.00’de partisinin MYK’yı toplayacak. Burada Erdoğan’dan gelen daveti neden kabul ettiğini anlatacak ve zirvede CHP’nin savunacağı görüşler konusunda parti yöneticilerini dinleyecek" diyen Gül, "Kılıçdaroğlu darbe girişimi öncesi ve sonrasına ilişkin eleştirilerini bizzat Erdoğan’ın yüzüne söyleyecek. 14 yıllık AKP politikalarını gündeme getirerek özeleştiri isteyecek" ifadesini kullandı.

Erdem Gül'ün, "Kılıçdaroğlu eleştirecek" başlığıyla yayımlanan (25 Temmuz 2016) haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun ilişkileri çok soğuk ve çoğunlukla da karşılıklı çok sert polemiklerle geçti. Kılıçdaroğlu, 2.5 yılı bulan Cumhurbaşkanlığı sürecinde Erdoğan ile ikili ya da daha geniş hiçbir şekilde bir araya gelmedi. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilip Beştepe’deki binaya geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu, “Kaçak Saray” söyleminde bulundu. Hiçbir şekilde “Kaçak Saray’ı ziyaret etmeyeceğini” ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri sonrasında “Devlet işlerinin doğuracağı zorunluluklar gerektirdiğinde” Saray’a gidip Erdoğan ile görüşebileceğini ifade etti. Bu ifade ile savaş dışında hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesi durumunda böylesi bir ziyareti yapacağının mesajını verdi. Buna karşın Erdoğan, CHP liderini Saray’a davet edip görev vermedi.

3 lidere davet

İkili arasındaki sert ilişki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan’dan gelen yeni yaklaşımlarla ton düşürdü. Kılıçdaroğlu’nun ilk gece darbe girişimine açık tavır almasının ardından Erdoğan 2.5 yılda CHP Genel Merkezi’ni ilk kez aradı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na darbeye aldığı tavır nedeniyle teşekkür etti. Ardından Kılıçdaroğlu ile Başbakan Binali Yıldırım arasında yüz yüze görüşme oldu. Dün, Erdoğan 15 Temmuz öncesi gerginliği azaltacak önemli bir adım daha attı. Liderler zirvesi çerçevesinde Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu da bugün 14.00’te yapılacak zirve için Saray’a davet etti.

Devlet işleri gereği

Kılıçdaroğlu daveti daha önce ilan ettiği, “Devlet işlerinin gerektireceği zorunluluk” hali olarak görerek kabul etti. Ve bugünkü Saray’daki zirveye bu anlayış ile katılacak. CHP kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bugünki zirvede şöyle bir tavır izleyecek:

* Kılıçdaroğlu saat 11.00’de partisinin MYK’yı toplayacak. Burada Erdoğan’dan gelen daveti neden kabul ettiğini anlatacak ve zirvede CHP’nin savunacağı görüşler konusunda parti yöneticilerini dinleyecek.

* Kılıçdaroğlu darbe girişimi öncesi ve sonrasına ilişkin eleştirilerini bizzat Erdoğan’ın yüzüne söyleyecek. 14 yıllık AKP politikalarını gündeme getirerek özeleştiri isteyecek.

* Darbenin halka, demokrasiye, özgürlüklere karşı yapıldığı vurgularının yanı sıra Kılıçdaroğlu, “darbe girişimi parlamenter demokratik sistemimize yöneliktir” diyerek başkanlık sistemi tartışmalarının sona ermesini isteyecek.

* Darbenin Fethullahçı örgüt tarafından yapıldığının gündeme gelmesi durumunda ise Kılıçdaroğlu CHP olarak geçmişten bu yana devletteki cemaatçi ve Fethullahçı yapılanmayı gündeme getirdiklerini ancak bu nedenle sürekli sözlerinin dinlenmediği gibi AKP tarafından suçlamaların hedefi haline geldiklerini anlatacak.