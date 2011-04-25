Liderler yaklaşan seçim için meydanlardaydı!

T24 - Başbakan Erdoğan, kendisinin de aday olduğu İstanbul 1’inci Bölge’de halka seslendi. Kılıçdaroğlu, mitinglerine Kurtuluş Savaşı kronolojisine atıfla Samsun’dan başladı.



Başbakan'dan muhalefete: Seçim barajını siz niye kaldırmadınız



Kılıçdaroğlu: Ecevit'in adını ağzına almak için önce abdest alman lazım



Bahçeli: Bozkurtlarımı yanındaki çakallarla mı karıştırıyorsun





Seçim hazırlıkları tamamlandı ve liderler meydanlara inmeye başladı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan: El pençe divan durdular



“SSK’da başarılı olamayan bir kişi olarak, sana bu devlet nasıl emanet edilsin ya. Nasrettin Hoca’nın dediği gibi göle maya çalıyor, ‘Ya tutarsa’ diyor. Türkiye artık gündemi belirlenen değil, dünyada gündem belirleyen oldu. Geçmişte dünya liderleri karşısında el pençe divan duran liderlerimiz vardı. Artık yok öyle bir şey.”





Kılıçdaroğlu: Ecevit' in tırnağı olamaz



“Zamanında ABD ‘Afyon ekmeyin’ dediğinde direnen kim, Kıbrıs’a çıkan kim? AKP’liler şimdi, Ecevit’in resmini afiş yapıp istismar ediyorlar. Sen Ecevit’in tırnağı bile olamazsın. Yoksulluğu tarihe gömmek boynumuzun borcu. Eve de huzur getireceğiz. Biz, çocuklarına kahvaltı hazırlayamadı diye kadınlarımızın intihar ettiği bir ülke istemiyoruz.”





Bahçeli: Onlar eşref-i mahluk değil esfel -i safilindir



“Ben bir bozkurt olarak elbette bozkurtlarla dolaşıyorum. Ama senin etrafında eşrefi mahluk (yaratılanların en şereflisi) olarak gördüklerin, aslında esfel-i safilindir (sefillerin en sefili). Emir aldıkların ve taşeronluğunu yaptıkların da esfel-i safilindir.”