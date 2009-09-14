Liderler şenliğe katılmadı

Ülkücüler ile Ak Partililer arasında slogan yarışı yaşanan Söğüt Şenlikleri’ne Başbakan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli katılmadı.



Bilecik’in Söğüt ilçesi’nde Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelmedi. Geçen yıllarda iktidar ile muhalefet arasında gerginlik yaşanan, Erdoğan’ın korumalığını yapan yeğeni Ali Erdoğan’ın yumruklanıp yaralandığı şenliklerde bu yıl olay çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı ve 1600 polis görev yaptı.



Tribünlerdeki Ak Parti’li grubun “Başbakan Erdoğan” diye tezahürat yapmasına sinirlenen BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, töreni terk etti.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, BBP Genel Başkanı Topcu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu’nun katıldığı şenlikte, mehter takımı eşliğindeki yürüyüş sırasında Bilecik Belediyesi’nin aracından gülsuyu püskürtüldü. Protokoldekiler Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret edip dua etti. Arınç’ın tören alanında oturduğu koltuğun solundaki boş koltuğa helikopter kazasında vefat eden merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafı konuldu.



Topçu töreni terk etti



Törenlerden önce bir grup ülkücü, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye slogan attı. Törenler başlayınca da, tribünlerdeki Ak Partili grup “Recep Tayyip Erdoğan” diye bağırmaya başladı. Erdoğan lehine tezahüratın devam etmesi üzerine tören alanını terk eden Topçu, “Birlik ve beraberliğin yeri olan bir şenlik, bir partinin resmi geçidi olmamalı. Adeta maç tezahüratı yapıyorlar. Buranın ruhuna uygun değil” dedi.