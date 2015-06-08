Liderler seçim sonuçlarını nasıl yorumladı?



Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk yorum Sırrı Süreyya Önder'den geldi. HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamasında "Bu sonuçlar hoyratlığa karşı demokrasinin, zulme karşı özgürlüğün, savaşa karşı barışın zaferidir. Bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bize verilen oylar arasında emanet oylar olduğunu biliyoruz. Emanet oy veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

'AKP ile koalisyon yapmayacağız'

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İstanbul İl Merkezi'nde bir açıklama yaptı. “Eşitsiz, adil şartlarda gerçekleşmeyen bir seçim kampanyasını tamamladık” diyen Demirtaş, zaferin ezilenlerin bir zaferi olduğunu belirtti. Selahattin Demirtaş “Özgürlük, demokrasi, barıştan yana olanlar kazanmış, baskıdan ve kibirli duruştan yana olanlar kaybetmiştir. Bu zafer işçilerin, köylülerin, ezilenlerin en çok da kadınların ortak zaferidir. Artık HDP gerçek bir Türkiye partisidir. Bunun onurunu hep birlikte yaşamayı hak ediyoruz. Bu seçim döneminde bize güvenerek hangi gerekçeyle oy vermiş olurlarsa olsun kimseye mahçup etmeyeceğiz” diye konuştu. “Türkiye'de başkanlık tartışmasının sona erdiğini” belirten Demirtaş “Söz verdiğimiz gibi biz AKP ile içeriden ya da dışarıdan koalisyon yapmayacağız. Etkili bir muhalefet yapacağız” dedi.

'Seçmen başkanlık sistemine hayır dedi'

CHP adına önce Murat Karayalçın bir konuşma yaptı. Karayalçın “Seçmen başkanlık sistemine açık bir şekilde "Hayır" demiştir. CHP Türkiye'nin ikinci partisidir, yeni hükümeti kurma olasılığı çok yüksektir” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçmenlerine yönelik açıklamasında “Demokratik yollarla bir baskıcı dönemi sona erdirdik. Demokrasi kazandı, Türkiye kazandı” dedi. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç “13 yıldır ilk kez gittikçe baskıcı bir yönetime dönüşen iktidar, millet tarafından düşürülmüştür. Türkiye kazanmıştır, Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir. AKP iktidardan millet tarafından düşürülmüştür. Cumhurbaşkanlığı makamı siyaseten meşruiyeti tartışılan bir makam haline gelmiştir. AKP iktidarı sona ermiştir. Parlamenter demokrasi kazanmıştır. CHP, hükümeti kurabilecek en önemli siyasi aktör haline gelmiştir” dedi.

Davutoğlu'ndan sivil anayasa çağrısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu bir balkon konuşmasıyla seçmenlerine seslendi. “Milletimizin kararı en üst karardır, nihai karardır” diyen Davutoğlu bu karara saygı duyulması gerektiğini belirtti. Davutoğlu AKP'nin seçimden başarıyla çıktığını vurgulayarak “10 seçimi hep zaferle, birincilikle geçirdik. Hamd olsun 11'inci seçimin birincisi de Ak Parti'dir” dedi. Davutoğlu şunları ifade etti: “Bu seçimler göstermiştir ki bu ülkenin omurgası Ak Parti'dir. Her bölgede olan, her vatandaşla kucaklaşabilen Ak Parti'dir. Herhangi bir çevre kriz senaryolarına yatırım yapmaya kalkarsa Ak Parti'nin iman dolu kadroları dimdik ayaktadır." “Artık Türkiye'de bir daha darbe ve vesayet kültürü olmayacak. Hiçbir güç milli iradenin üzerinde egemenlik kuramayacak” diyen Davutoğlu yeni bir sivil anayasa için tüm partilere çağrı yaptıklarını söyledi.

Bahçeli: Milletvekili sayımızı artırdık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimden başarıyla çıktıklarını söyleyerek "Partimiz 7 Haziran seçimlerinden alnının akıyla çıkmıştır. Milletvekili sayımıza 31 yeni ilave olmuştur" diye konuştu. Konuşmasında AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Bahçeli "AKP 13 yıldır iktidarını kaybetmiştir. AKP için sonun başlangıcı görülmüştür. Bu seçim döneminde demokrasiye ne kadar aykırı tutum varsa AKP tarafından uygulanmıştır. Demokrasinin ruhu gasp edilmiştir. Yeni Türkiye propagandasına yeltenen Erdoğan kaybetmiştir. Erdoğan ya anayasal sınırlarda kalmalı ya da istifayı düşünmelidir. Türkiye yeni dönemi kriz aktörlerinden arınarak karşılamalıdır" dedi.