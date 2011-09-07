-Liderler sanal alemi sevdi ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak artan internet kullanımı, resmi siteler ve sosyal paylaşım ağları aracılığıyla liderlerin de etkinlik alanları arasına girdi. Liderler kurumlarının ve partilerinin resmi internet sitelerinin dışında kullanımı giderek yaygınlaşan sosyal paylaşım siteleri facebook ve twitter aracılığıyla da vatandaşlara ulaşma, mesajlarını iletme yolunu tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, internet ortamını en yaygın kullanan liderlerin başında geliyor. Gül, göreve başladıktan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığının internet sitesi yenilendi. Gül, sosyal paylaşım sitesi twitter'da da esap açan ilk liderlerden biri oldu. Gül'ün twitter hesabındaki ilk mesaj, 7 Nisan 2010 tarihinde yayımlandı. Gül, twitter hesabı aracılığıyla ziyaretlerine, kendisine iletilen sorunlara ve günlük olaylara ilişkin düşüncelerini paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün 539 mesaj attığı hesabın, 660 bini aşkın takipçisi var. Fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşan Cumhurbaşkanı Gül'ün, sahilde Gabonlu bir balıkçıyla sohbet ederken çekilmiş çıplak ayaklı fotoğrafı ve ''Cadillac keyfi'' fotoğrafı büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Gül, geçtiğimiz hafta, ''www.facebook.com/cbabdullahgul'' adresinden de izlenebileceğini, Youtube'da da ''www.youtube.com/cbabdullahgul'' adresinde görüntülerinin yer aldığı özel bir sayfa oluşturulduğunu duyurdu. Yaklaşık bir aydır açık olduğu bildirilen Gül'ün resmi facebook profilini, şimdiye kadar yaklaşık 35 bin kişi beğendi. Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı Gül ile arkadaş olma fırsatı sunulmuyor, ancak Gül'ün sayfasında paylaştığı fotoğraf ve mesajlara yüzlerce yorum yapılıyor. Cumhurbaşkanı Gül'e, facebook üzerinden daha çok sorunların iletildiği görülüyor. -Başbakan Eerdoğan, resmi internet sitesini tercih ediyor- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım siteleri yerine resmi internet sayfalarını tercih ediyor. ''www.rte.gen.tr'' internet adresine girildiğinde kullanıcılar, AK Parti'nin resmi internet sitesi olan ''www.akparti.org.tr'' adresine yönlendiriliyor. Site de ise Başbakan Erdoğan'ın özgeçmişi ve fotoğraf galerisi yer alıyor. Ayrıca www.bbm.gov.tr ve www.basbakanlik.gov.tr gibi adreslerden de Başbakan Erdoğan ve faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Başbakan Erdoğan'ın, facebook ve twitter hesabı bulunmuyor. -Kılıçdaroğlu, 1 milyonuncu takipçisi ile buluşmuştu- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gerek partisinin resmi internet sitesi gerekse sosyal paylaşım sitelerindeki hesapları aracılığıyla vatandaşlara ulaşma yolunu tercih eden liderler arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun etkinlikleri, mesajları ve fotoğrafları partisinin ''www.chp.org.tr'' adresindeki resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde de hesabı bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu dönemde ''www.facebook.com/K.Kilicdaroglu'' adresiyle gönüllü destekçileri tarafından açılan Facebook hesabının 1 milyon 440 bin 192 üyesi bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun Facebook'da 5 bin üye ile sınırlı kişisel sayfalar arasında da 4 bin 855 üyeli ''Sakin Güç'' adı altında bir hesabı var. Kılıçdaroğlu'nun ''www.facebook.com/sakingucuz'' adresli hesabının üye sayısı ise 42 bin 871. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Facebook hesaplarından özgeçmişinin yanı sıra, ilgi alanlarına, konuşmalarına ilişkin metin ve videolara, fotoğraflara, ayrıca kullanıcılar tarafından paylaşılan verilere ulaşmak da mümkün. Kılıçdaroğlu, Facebook'da gönüllüler tarafından açılan hesabının 1 milyonuncu takipçisi olan Esra Can ile parti genel merkezinde bir araya gelmişti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı da etkin kullanan Kılıçdaroğlu buradan ziyaretleri ve çeşitli konulardaki görüşlerini paylaşıyor. Twitter'daki takipçi sayısı 310 bin 451 olan Kılıçdaroğlu, bu sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla 389 mesaj paylaştı. -Bahçeli, Twitter'ı tercih ediyor- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin facebook hesabı yok. Bahçeli, vatandaşlara ''dbdevletbahceli'' kullanıcı adı ile yer aldığı twitter üzerinden sesleniyor. İlk ''twit''ini 10 Kasım 2010 günü yayımlayan Bahçeli, 146 bin takipçisine 402 mesaj verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak da hem ''spmustafakamalak'' kullanıcı adı ile facebook ve ''kamalakmustafa'' kullanıcı adı ile twitter hesabı bulunan genel başkanlardan. Kamalak, sosyal medyayı daha çok ''Milli Görüş''ü tanıtmak amacıyla kullanıyor. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da ''numankurtulmus'' kullanıcı adı ile facebook'ta ve ''NumanKurtulmus'' ismiyle de twitter üzerinden destekleyicilerine sesleniyor.