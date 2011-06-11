-LİDERLER NEREDE OY KULLANACAK? ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - TBMM'nin 24. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimde, liderlerin oy kullanacakları sandıklar belli oldu. Yarın yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Çankaya İlköğretim Okulu 1139 Numaralı sandıkta kullanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak. Erdoğan, Üsküdar ilçesinde bulunan Burhaniye İlköğretim Okulu 2182 Numaralı sandıkta oy verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu Ankara'da kullanacak. Kılıçdaroğlu, oyunu oturduğu Çukurambar'da Arjantin İlköğretim Okulunda 4201 numaralı sandıkta kullanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oyunu Ankara Çankaya'da bulunan Anıttepe İlköğretim Okulunda 4460 numaralı sandıkta kullanacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise Ankara Turhan Dökmeci İlköğretim Okulu 4011 numaralı sandıkta oyunu verecek. HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ise İstanbul Fatih 29 Mayıs İlköğretim Okulu 1358 numaralı sandıkta oy kullanacak. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Ankara Turhan Dökmeci İlköğretim Okulu'nda 4020 numaralı sandıkta oy verecek. DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek de oyunu Emlak Bankası Bilkent İlköğretim Okulu 4594 numaralı sandıkta kullanacak.