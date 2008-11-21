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Politika

Liderler ne diyor?

CHP'nin çarşaf açılımına liderler ne diyor?

21 Kasım 2008 02:00

CHP'nin çarşaf açılımına liderler ne diyor?

Başbakan: Güzel gelişmeler

Başbakan Erdoğan, “Çarşaflı üyelerin CHP’ye katılımı siyasetin son günlerdeki tartışma konusu. Bu konuda neler diyeceksiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “O konu hakkında da sadece bir cümle söyleyeceğim. Türkiye’de güzel gelişmeler oluyor. Temenni ederim ki bu süreç aynen bu şekilde döner. Fakat bir şey olmamasını istiyorum o da istismar.”

Uras: CHP çarşafa dolandı

ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras: CHP’nin çarşafa dolandığını düşünüyorum. Seçimlere 3 gün kala bunun inandırıcılığı yok. Bu seçim Deniz Baykal’ın katıldığı son seçim. Merkezden adayın atanmasını gayri ahlaki buluyoruz. Biz soldan ortak adayı destekleyeceğiz. Genel merkezin değil bölgenin istediği adayı destekleyeceğiz bunu da Türkiye modeli haline getireceğiz.

Sezer: Bizim için şaşırtıcı olmadı

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer: Baykal kara çarşaflı kadınlara rozet taktı. Aynı Sayın Baykal 2003 yılı bahar aylarında da Sayın Erdoğan’a başbakanlık rozeti takmıştı. Bizim için şaşırtıcı olmadı.

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