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Politika

Liderler domuz gribine aldırmadı

Abdullah Gül, konuklarla tokalaşma ve öpüşme konusunda tereddüt göstermedi.

10 Kasım 2009 02:00

Devlet Planlama Teşkilatı, yabancı heyetleri, toplantıların yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi ve Beşiktaş Four Seasons’a yakın otellere yerleştirdi.

Bu otellerde konaklama masraflarını da karşıladı.  Öğlen yemeğinde konuklara, pancar carpaccio üzerine zeytinyağlı enginar, nar taneleri ile pazı dolması, ardından piyaz ve fırında levrek, tatlı olarak da ayva tatlısı ve kaymak ikram edildi. Katar heyetinden bir yetkilinin elinde, domuz gribinden korunmak amacıyla kullanılan maske göze çarparken, karşılama sırasında konuklar ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tokalaşma ve öpüşme konusunda herhangi bir tereddüt göstermediler.

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