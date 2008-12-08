Liderler bayramda dolaşacak

Başbakan Tayyip Erdoğan Bayramın ilk günü İstanbul’da olacak ve partilileriyle bayramlaşacak. Erdoğan’ın daha sonraki günlerde ise ailesiyle birlikte tatil yapması bekleniyor.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bayramın ilk gününü geleneksel olarak seçim bölgesi Antalya’da geçirecek. Baykal bayramın ikinci gününden itibaren Ankara’da olacak.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramın ilk iki gününü Ankara’da geçirecek. Bahçeli’nin 3’ncü gün İstanbul’da, 4’ncü gün ise İzmir’de teşkilatlarının bayramlaşma törenine katılacağı kaydedildi.



Diyarbakır’a gitmekten vazgeçen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kulağındaki problem nedeniyle Ankara’da olması bekleniyor. Gül’ün Bayramın üçüncü günü karayolula Kayseri’ye gidebileceği belirtiliyor.



Siyasi partilerde bayramlaşma programı ise bayramın ikinci gününde yapılacak. Bayram nedeniyle karşılıklı ziyaretlerde bulunacak olan siyasi partiler arasında DTP bulunmuyor. DTP'liler ise bayram tatili süresince bölgede olacak.



Erdoğan İstanbul'da



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Bayramın ilk gününü İstanbul’da partilileriyle bayramlaşarak geçirecek. Erdoğan’ın diğer günlerde ise ailesiyle birlikte Ankara dışında tatil yapması bekleniyor.



Baykal Antalya'da



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise Kurban Bayramı’nın ilk günü daha önceki bayramlarda olduğu gibi Antalya’da olacak. Baykal’ın bayramın ikinci gününden itibaren ise Ankara’da olması bekleniyor. Baykal partilileriyle bayramın ikinci gününde bayramlaşacak.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kurban Bayramı’nda da seçim çalışmalarına ağırlık verecek. Bayramın ilk iki günü Ankara’da partilileriyle bayramlaşacak olan Bahçeli’nin üçüncü günü İstanbul’da, dördüncü günü de İzmir’de teşkilatlarının bayramlaşma törenine katılacağı kaydedildi.



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer bayram tatili süresince Ankara’da olacak. Sezer bayramın ikinci gününde parti genel merkezinde partilileriyle bayramlaşacak. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ise bayramın birinci günü Ankara'da olacak. İkinci gün partide bayramlaşma programına katılacak olan Yazıcıoğlu, üçüncü ve dördüncü gün memleketi Sivas'ta olacak. DP Genel Başkanı Süleyman Soylu bayramın birinci günü İstanbul İl Başkanlığında, ikinci gün ise Ankara'da genel merkezde düzenlenecek bayramlaşma törenlerine katılacak. Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun bayramı Ankara'da geçirecek. Uzun, ikinci gün genel merkezde bayramlaşma törenine katılacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramı İstanbul'da geçirecek. Kurtulmuş, bayramın üçüncü günü İstanbul İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.



Partilerde bayramlaşma



Siyasi partilerde bayramlaşma törenleri ise bayramın ikinci gününde yapılacak. Partilerarası bayramlaşma ziyaretlerinde ise başta AKP olmak üzere diğer partilerin programlarında DTP yer almıyor. DTP'lilerin ise bayram tatilinde seçim bölgelerinde olması bekleniyor.

