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Dünya
Deutsche Welle

Liderler Avrupa'nın geleceğini görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, İtalya Başbakanı Renzi ile İtalya'da bir araya geldi. Merkel ve Hollande, Avrupa'nın 'savunma' için çabalamasını istedi.

23 Ağustos 2016 00:18


İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ülkesinde ağırladı. Birliğin genel durumunu görüşen üç lider, Birleşik Avrupa idealinin öncülerinden Altiero Spinelli'nin Ventotene'deki mezarını ziyaret etti. Liderler daha sonra AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığını önlemek için oluşturduğu Akdeniz misyonu "Sophia"nın amiral gemisi Guiseppe Garibaldi'de bir basın toplantısı düzenledi.

Gündemde savunma yer aldı

Guiseppe Garibaldi'de yapılan üçlü zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, mevcut uluslararası krizlerden ötürü Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin (AB) faydasına olacak şekilde ortak savunma politikaları için daha fazla çaba göstermesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Avrupa bugün, geçmişte olduğundan daha fazla kendi savunmasını eline almalı" dedi. Brexit kararı doğrultusunda AB'nin geleceğinin ele alındığı mini zirvede Hollande, ortak savunma için daha fazla mali kaynak ayırma çağrısı yaptı ve Fransa'nın kendi üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise AB'nin güvenlik konularında büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Merkel, "İslamcı terör nedeniyle, Suriye'deki iç savaş nedeniyle iç ve dış güvenlik konusunda daha fazla şey yapmamız gerektiğini görüyoruz" dedi. Merkel, savunma alanında Avrupa işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. İstihbarat birimleri arasındaki işbirliğinin de sıkılaştırılması gerektiğini belirten Merkel, AB'nin halihazırda bu konuda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Brexit konusunda açıklama yapan İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise bunun AB'nin sonu olmadığını belirterek, "Britanya vatandaşlarının kararlarına saygı duyuyoruz ama yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.

Ekonomi konuşuldu

Zirvede ekonominin canlandırılması konusu da gündeme geldi. AB'nin henüz bütün alanlarda rekabet kabiliyeti olmadığına dikkat çekilirken, Merkel dünyanın diğer yerlerinde özellikle dijital alanda büyük yenilikler olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı, "Önde olacak hırsımız olmalı" dedi.

Brexit'in ardından AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları haziran ayının sonunda Berlin'de yapılan bir zirvede bir araya gelmişti. Bu zirvede, AB'nin 'yeni bir ivmeye' ihtiyacı olduğuna dikkat çekilmişti. 16 Eylül'de, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da İngiltere'nin katılmayacağı ve Brexit konusunun yeniden ele alınacağı bir zirve yapılması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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