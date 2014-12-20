Lider zorlandı ama kazandı



Bayern Münih sezonun ilk yarısının son maçında da yenilmezliğini sürdürdü. Bavyera ekibi, 17'nci haftanın açılış karşılaşmasında konuk olduğu Mainz'ı 2-1 mağlup etti.

Pep Guardiola'nın takımı 34 bin kişinin izlediği karşılaşmada beklediğinden daha fazla zorlandı. Ev sahibi takım 19'uncu dakikada Elkin Soto'nun golüyle öne geçti. Bastian Schweinsteiger kısa süre sonra şık bir serbest vuruş golüyle skora dengeyi getirdi (24.). Karşılaşmada son sözü 90'ıncı dakikada Arjen Robben söyledi ve maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Takımına 3 puan kazandıran Hollandalı yıldız karşılaşma sonrası “Kazandığımız için elbette mutluyum. Ancak Mainz için üzüldüm. Bir puanı haketmişlerdi” diye konuştu.

Bu sonuçla Mainz'ın ligdeki galibiyet hasreti dokuz maça çıkarken Bayern Münih kış tatiline yenilgisiz girdi.

Mainz iyi başlamıştı

Ev sahibi Mainz karşılaşmaya baskılı başlarken konuk Bayern ilk dakikalarda oyun kurmakta zorlandı. Bavyera ekibinin diziliş kurgusundaki sıkıntı Soto'nun Mainz'ı öne geçiren golünde de bariz şekilde görüldü. Bayern kalecisi Manuel Neuer de bu sezon yediği dördüncü gole hazırlıksız yakalanmıştı. Ancak bu golden beş dakika sonra Schweinsteiger kalitesini gösterdi ve yaklaşık 20 metreden kaydettiği şık serbest vuruş golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra Bayern Münih oyunun kontrolünü eline geçirirken ev sahibi takım da hızlı ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. Devrenin bitimine kısa süre kala Bayern ceza alanına giren Yunus Mallı'ya kaleci Neuer gol izni vermedi.

Yunus önemli fırsatı değerlendiremedi

Ev sahibi Mainz ikinci yarıya da etkili başladı ve rakip kalede fırstalar yakalamaya devam etti. Yunus Mallı bir kez daha kaleci Neuer ile karşı karşıya kalırken Türk asıllı futbolcunun vuruşunu milli kaleci son anda önledi (49.). Konuk Bayern uzun süre oyunda görünmedi bu bölümde Franck Ribery'nin bir serbest vuruşu Mainz barajına takıldı (61.). İlk bir saat sonunda Bayernli Boateng'in tehlike yaratmayan bir şutu dışında rakip kalede gol arayan taraf ev sahibi takımdı. 73'üncü dakikaya gelindiğinde bu kez konuk Bayern rakip kalede tehlike yarattı. Robben'in ceza alanına ortasında Pierre Emile Höjbjerg bir gol fırsatından yararlanamadı. Bu dakikadan sonra oyun yeniden hareketlendi. Mainz takımı da kontra ataklarla Bayern kalesinde gol aradı. Ancak ev sahibi takım son dakikada güçlü rakibine teslim oldu. Ribery ve Thomas Müller'in geliştirdiği bir atakta son vuruşu yapan Robben takımının 14'üncü sezon galibiyetini ilan etti.

17'nci hafta sonunda puanını 45'e yükselten Bayern Münih kış arasına açık ara lider girdi. Bayern'i 31 puanla takip eden bir maçı eksik Wolfsburg cumartesi günü (20 Aralık) TSİ 19:30'da başlayacak olan maçta Köln'ü konuk edecek.

Avrupa için kıran kırana mücadele

Bayern Münih zirvede yalnız kalsa da Avrupa kupalarına katılım sıralarında mücadele tüm hızıyla sürüyor. Puan cetveli beşincisi Schalke 17'nci haftada Hamburg'u ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında teknik direktör değişikliğinin yanı sıra sakatlıklarla uğraşan mavi-beyazlı ekip son haftalarda toparlanma eğiliminde. Kaleci Ralf Fährmann 2-1 kazandıkları Paderborn karşılaması sonrası “Hamburg maçını da kazanırsak hedeflediğimiz yere ulaşacağız” diye konuşmuştu.

Dördüncü sıradaki Bayer Leverkusen'de hafta içinde 1-0 kazandığı Hoffenheim maçının yorgunluğu mutlaka olacaktır ancak kırmızı-siyahlılar sahasındaki Eintracht Frankfurt maçına mutlak 3 puan gözüyle bakıyor. Leverkusen de Schalke gibi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıktı ve her iki takımında gözü ikinci sıradaki Wolfsburg'un yerinde. Son maçında Werder Bremen'i 4-1 yenen Mönchengladbach'ın da kendine güveni tam. ‘Taylar' Augsburg deplasmanında da kazanıp kış tatiline puan cetvelinin 1992'den beri hasret kaldıkları Şampiyonlar Ligi katılım sırasında yer alarak girmek.

17'nci haftanın alt sıraları ilgilendiren maçında bulunduğu yerlere hiç de alışık olmayan iki takım karşılaşacak. Borussia Dortmund Werder Bremen'e konuk olacak. Borussia Dortmund'un gündemine ligdeki zor durumunun yanı sıra Marco Reus'un ehliyet sorunu da eklendi. Kulüp yönetimi genç yıldıza destek açıklamalarında bulundu. Sarı-siyahlılardaki eksiklere savunmacı Neven Subotic de eklendi. Sarı kart cezalısı Sırp oyuncunun yokluğunda Matthias Ginter'in ilk 11'de olması bekleniyor. Cumartesi günü ayrıca Stuttgart ligin yeni takımlarından Paderborn'u konuk edecek.

Bundesliga'da sezonun ilk yarısı Pazar günü oynanacak Hertha Berlin – Hoffenheim ve Freiburg – Hannover karşılaşmalarıyla tamamlanacak.