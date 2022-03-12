Lider Trabzonspor, ateş hattındaki Göztepe'yi konuk ediyor

Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, ateş hattındaki Göztepe'yi konuk ediyor. Bugün Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak. Sakatlığının ardından dün takımdan ayrı çalışan Dorukhan'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Ligde son 5 maçını kaybeden Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırmıştı. Puana hasret kalan İzmir ekibi yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde ilk sınavını verecek.
Göztepe 28 hafta sonunda topladığı 27 puanla 17. sırada bulunuyor.
İlk 11
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.