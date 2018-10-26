Lider Menemen Kırklareli virajında

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor\'u evinde 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor yarın alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Kırklarelispor\'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Atatürk Stadı\'nda Mustafa Kürşad Filiz\'in yöneteceği maç saat 13.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Taşkın görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Teknik direktör Suat Kaya zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, \"Liderliğimizi korumak istiyoruz. İyi bir çizgi yakaladık. Kazanacağımıza olan inancım tam\" dedi.