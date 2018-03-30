T24 LogoT24 Logo
Spor

Lider Menemen Belediyespor'un rakibi Sivas Belediyespor

İZMİR, (DHA) TFF 2

30 Mart 2018 14:40

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Mersin İdmanyurdu\'nu deplasmanda 3-1 yenerek takipçisi Hatayspor\'un 2 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, yarın Play-Off hattında yer alan Sivas Belediyespor\'u ağırlayacak. İlçe Stadı\'nda Yasin Kol\'un yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00\'te çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Semih, forma giyemeyecek. 
Teknik direktör Suat Kaya, sahalarında oynadıkları 14 maçın 13\'ünü kazandıklarını sadece 1 müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, \"Taraftarımızın huzurunda bir galibiyet daha almayı hedefliyoruz. Sivas Belediyespor güçlü bir ekip, hedefleri olan bir takım. Kesinlikle çok zorlu bir sınav bizi bekliyor. Şampiyonluk yolunda kaza yapmak istemiyoruz. Taraftarımızın büyük desteği ile 3 puan bizim olacak\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupMersinHataysporMenemen BelediyesporPlayOffSivas BelediyesporStadı Yasin KolEvSemihSuat KayaKesinlikleTaraftarımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24