Lider Menemen Belediyespor, Mersin deplasmanında

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Tokatspor\'u evinde 2-0 yenerek liderlik koltuğunu koruyan Menemen Belediyespor yarın eksi 18 puanla sonuncu sırada yer alan Mersin İdmanyurdu deplasmanına çıkacak.

Mersin Stadı\'nda Serdar Akkoçoğlu\'nun düdük çalacağı müsabaka saat 15.00\'te başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Veli forma giyemeyecek. Teknik direktör Suat Kaya, Mersin İdmanyurdu\'nun genç bir takım olduğuna vurgu yaparak, \"Rakibimizin durumuna saygı göstermeliyiz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Şampiyonluk yolunda her karşılaşma bizim için final niteliğinde. Futbolcularıma güvenim tam. İstediğimiz skoru alacağız\" dedi.

