Lider Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe

Kaptan Emre forma giyemeyecek

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in lideri Medipol Başakşehir, yarın Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar alarak, sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik unvanını korumak istiyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bu zorlu mücadele öncesi 43 puanlı Medipol Başakşehir, Galatasaray\'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy\'de 3-2 galip gelen Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe\'nin de 5 puan önünde bulunuyor.

EMRE CEZALI

Turuncu-lacivertlilerde kart cezalısı olan Emre Belözoğlu, bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Mossoro\'nun da oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek. Ayrıca Elia\'nın da takımdaki yerini alıp olmayacağı maç günü belli olacak.

MUHTEMEL 11

Medipol Başakşehir\'in Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11\'i şöyle:

Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Arda, Napoleoni (Mossoro), Adebayor

SAKAT: Mossoro*, Elia*

CEZALI: Emre

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 75 TL, 2. Kategori 50 TL, Misafir Tribünü 65 TL

