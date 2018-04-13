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Lider Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arda Turan oynayacak durumda Mossoro'nun durumu maç günü belli olacak Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

13 Nisan 2018 15:30

Arda Turan oynayacak durumda

Mossoro\'nun durumu maç günü belli olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-lacivertliler antrenmanı taktik çalışmalarla sonlandırdı. Zorlu karşılaşma öncesi sakatlığı süren Napoleoni\'nin bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Takımdan ayrı çalışan Mossoro\'nun durumu ise maç günü belli olacak. Tecrübeli isim Arda Turan\'ın da oynayacak durumda olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler

Haber: Gökhan HEBEPCİ - Kamera: Ali DANAŞ / İSTANBUL ,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

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