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Spor

Lider Lazio Lecce'ye takildi

06 Ekim 2008 03:00


Haftaya giren lider Lazio, Serie A'nin acilis macinda Lecce ile berabere kaldi. Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Teknik Direktor Delio Rossi hücumda Zarate, Pandev ve Foggia üçlüsü ile başladı.

Maça oldukça atak başlayan ev sahibi takım, net pozisyonlar bulsa da 25. dakikada Tiribocchi'nin kontra ataktan attığı gole engel olamadı. Maçın bundan sonraki bölümünü Lazio tamamen kontrol ederken, Lecce de konta ataktan şanslar buldu.

Mavi beyazlı ekibin beklediği gol 89. dakikada geldi. Deneyimli golcü Simone Inzaghi'nin şutunda Lecce defansına da çarpan top ağlara gitti ve Lazio skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında Lazio'nun çabaları sonuç getirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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