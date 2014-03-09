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Yaşam

Lider kadınlara ödülleri dağıtıldı

Demokrasinin Denetçileri Derneği, Dr. Serap Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 11 kadına ödülleri takdim edildi

09 Mart 2014 14:24

Demokrasi Denetçileri Derneği, siyaset, spor, iş, akademi, sivil toplum, medya alanlarında başarılarıyla öne çıkan 11 kadına 8 Mart Dünya Kadınlar  Günü’nde "Lider Kadınlar  Ödülü" verdi.

The İstanbul Edition Hotel'de düzenlenen ödül töreninde açış konuşmasını Demokrasi Denetçileri Derneği Başkanı Nida Gökçe yaptı. Gökçe şunları söyledi: “Bireysel hak ve özgürlükler için mücadelenin en büyüğünü ülkemizin kadınları engellere rağmen vermektedir. Bu zorlu yolda ilerleyen kadınlarımızı tanımak, takdir etmek ve örnek yaşamlarını duyurmak için bu ödülü veriyoruz. Özellikle gençlere örnek olmasını diliyoruz.”

Başarılı kadınların hayat hikâyeleri ve fotoğraflarından oluşan serginin de açıldığı törende, Rakel Dink, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Serap Yazıcı, Lale Ünaldı, Ayşen Zamanpur, Elmas Arus, İpek Soylu, Lale Ünaldı, Nurten Öztürk, Sonay Dikkaya, Arzu Yıldız ve Aysun Sökmen’in ödülleri takdim edildi.

Lider kadınların hayat hikayeleri ve fotoğraflarından oluşan sergi mart ayı boyunca Taksim'deki dernek binasında ziyaret edilebilecek.

Adres: Kuloğlu Mah. Kocaağa Sok. No: 1/3 Taksim Beyoğlu İstanbul.

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