-LİDER HIZ KESTİ TRABZON (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Ankaragücü ile evinde 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Karşılaşmanın ilk yarısını Jaja'nın golüyle 1-0 önde kapayan bordo-mavili takım, 61. dakikada kiralık olarak Ankaragücü'ne verdiği Hırvat oyuncusu Gabric'in attığı gole engel olamayınca karşılaşmadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Ligin ilk yarısın son 4 haftasını galibiyetle kapatan ve ilk yarıyı 42 puan ile lider olarak tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya 2 puan yitirerek başladı. 46. dakikada Yattara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Umut'un öne çıkan kaleci Bora ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 47. dakikada Burak'ın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Bora güçlükle topu üsten kornere çelmeyi başardı. 50. dakikada Jaja'nın pasında kaleci Bora'dan ceza alanı ön çizgisi üzerinde kurtulan Umut'un şutunda, top yan ağlarda kaldı. 53. dakikada Gabriç'in pasında, ceza alanı içindeki Sestak'ın dönerek vuruşunda, kaleci Onur topun sahibi oldu. 61. dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Bu dakikada ceza alanı içindeki Sapara'nın ortasında arka direkteki Gabric, topu kafayla filelere gönderdi: 1-1 74. dakikada Sezer'in sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Umut'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 78. dakikada Sezer'in sağdan ortasında, ceza alana içindeki Burak kötü bir kafa şutuyla topu auta gönderdi. 79. dakikada Umut'un pasında ceza alanına doğru hareketlenen Jaja'nın yerden vuruşunda, top kaleci Bora'da kaldı. 82. dakikada Metin'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Onur topun sahibi oldu. 88. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında topla birlikte ceza alanına giren Sestak'ın şutunda, savunmada son anda müdahale eden Cale topu kornere gönderdi. 90+1. dakikada Selçuk'un ceza alanı dışından şutunda top kaleci Bora'da kaldı. 90+3. dakikada Jaja'nın pasında ceza alanı içinde kaleci Bora ile karşı karşıya kalan Umut'un şutunda top Bora'dan döndü. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Halis Özkahya xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx Trabzonspor: Onur xx, Serkan xxx, Giray xx, Glowacki xx, Cale xx, Selçuk xx, Colman xx (Dk. 71 Sezer x), Yattara xx (Dk. 69 Alanzinho x), Burak xx (Dk. 85 Mehmet Çakır ?), Jaja xx, Umut xx Ankaragücü: Bora xx, Uğur xx, Rajnoch xxx, Zewlakow xx, Murat Duruer x (Dk. 25 Mehmet Çoğum xx), Adem Koçak xx, Güven xx, Sapara xx (Dk. 63 Özgür x), Serdar Özkan x (Dk. 46 Sestak ), Gabric xxx, Metin xx Goller: Dk. 20 Jaja (Trabzonspor) Dk. 61 Gabric (Ankaragücü) Sarı Kartlar: Dk. 26 Giray, Dk. 83 Glowacki, Dk. 84 Umut (Trabzonspor), Dk. 40 Güven (Ankaragücü)