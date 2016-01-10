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Spor

Lider Beşiktaş Trabzon'da 1 puana razı oldu

Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan 1461 Trabzon, averajla grup liderliğine yükseldi

10 Ocak 2016 22:30

Ziraat Türkiye Kupası maçında deplasmanda 1461 Trabzon ile karşılaşan Süper Lig'in lideri Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı. 1-1 biten maç sonrasında, 1461 Trabzon averajla grupta liderliğe yükseldi.

Hüseyin Avni Aker'de oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 45+1. dakikada Sosa atarken ev sahibi 1461 Trabzon'un golünü ise 66. dakikada Yüksel Şişman kaydetti. Bu sonucun ardından 1461 Trabzon ve Beşiktaş puanları 7'ye yükseltirken averajla 1461 Trabzon grupta lider durumda bulunuyor.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıkmıştı:

1461 Trabzon: İbrahim, Erhan, Akakpo, Okan, Recep, Yüksel, Batuhan, Ali Kuçik, Ziya, Emrullah, Hamza

Beşiktaş: Günay, Serdar, Pedro, Necip, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Kerim Frei, Quaresma, Sosa, Cenk Tosun

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ziraat türkiye kupasıbeşiktaş1461 trabzon

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