Lider Beşiktaş farkı açıyor

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 ile geçen Beşiktaş, 70 puana ulaşarak son 8 maç öncesinde avantajını sürdürmeyi başardı.

Galatasaray ile puan farkını 8 yapan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'nin de 7 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe'nin kazanması halinde puan farkı 4'e düşecek ancak bir maçı eksik olan Beşiktaş avantajını sürdürecek.

Siyah-beyazlılar 35. haftada Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin BAY geçeceği 36'ncı haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş bu iki sınavdan galibiyetle ayrılması halinde maç sayısının eşitleneceği Fenerbahçe ile puan farkını da korumuş olacak.

Galatasaray derbisi şampiyonluk maçı olur mu?

Futbol dünyasında ve Beşiktaş camiasında konuşulmaya başlanan konu ise siyah-beyazlıların 40. haftadaki Galatasaray derbisine şampiyon çıkıp çıkmayacağı veya o karşılaşmanın şampiyonluğu getirecek maç olup olmayacağı. Beşiktaş'ın 40. haftada şampiyonluğunu ilan etmesi için Seyrantepe'ye en az 6 puan farkla gitmesi ve kazanması yetiyor. Siyah-beyazlılar ikili averajda Fenerbahçe'ye karşı da üstün olduğu için 40'ıncı haftanın sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark yapması halinde de şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Sergen Yalçın: Biten bir şey yok, sadece avantajlıyız

Mevcut puan farkının şampiyonluk için önemli bir avantaj olduğunu söyleyen teknik direktör Sergen Yalçın, buna rağmen hiçbir şeyin bitmediğini, ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini ısrarlar dile getiriyor.

Şampiyon olmadıklarını sadece avantaj sağladıklarını ifade eden Yalçın, "Biten bir şey yok, şampiyon olmadık, sadece avantajımız var. Kalan 8 maçta maksimum puan almayı hedefliyoruz. 8'de 8 gibi bir rakamın hiç kimse için söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ne kadar az hasar görürsek, kalan 8 haftada bizim için o kadar iyi olur" dedi.

Beşiktaş yönetimi de aynı şekilde Galatasaray maçını şimdiden konuşmanın doğru olmadığını ve motivasyonlarını bozmadan maç maç kazanarak yola devam etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Kartal'ın kusursuz hücum hattı

Beşiktaş 70 puana ulaşıp rakipleriyle arayı açarken her alanda da üstünlüğünü gösteriyor. Siyah-beyazlılar; 70 golle ligin en çok gol atan takımı olurken, ligin en az berabere kalan ve en az mağlup olan takımı konumunda. Beşiktaş'ın bu istatistiklere ulaşmasında tüm takımın katkısı olsa da ileri uçta oynayan 4 futbolcunun müthiş performansı lige damga vuruyor. Kartal'ın hücum hattında yer alan Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Atiba dörtlüsü toplam 37 gol atarken, takımın kaydettiği 70 golün 31'ine de asistleriyle hayat verdi.