Lider Başakşehir, Antalyaspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Antalya'da oynanan karşılaşmayı lider Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 71'de Demba Ba ve 90+7'de Eljero Elia kaydetti.

Puanını 63'e çıkaran teknik direktör Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, bitime 4 hafta kala liderliğini sürdürerek şampiyonluk için önemli bir avantaj elde etti. Antalyaspor 37 puanla 10. sırada kaldı.