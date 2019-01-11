T24 LogoT24 Logo
Spor

Lider Başakşehir 2 futbolcuyla yollarını ayırıyor

İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayırıyor

11 Ocak 2019 13:51

İSTANBUL, (DHA) -

Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayırıyor.
Kadrosuna son olarak Sivasspor\'dan Robinho\'yu katan lider Medipol Başakşehir, transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Asistanaliz.com\'da yer alan habere göre, İstanbul ekibinin Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayıracağı belirtildi. Başakşehir yönetiminin 2 futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği ve yaşanan gelişme sonrası oyuncuların arayış içine girdiği kaydedildi.
Öte yandan durumu merak konusu olan Medipol Başakşehir\'in bir diğer yıldız ismi Elia\'nın ise takımda kalacağı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Medipol Başakşehir Kerim FreiMilos JojicKadrosunaSivasspor RobinhoMedipol BaşakşehirAsistanalizKerim FreiBaşakşehirElia
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24