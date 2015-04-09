Lider Barcelona, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

İspanya’da La Liga lideri Barcelona, Almeria’yı 4-0 yenerek art arda altıncı galibiyetini elde etti

33. dakikada Bartra’nın pasını alan Lionel Messi sağdan içeri kat edip ayağının içiyle nefis bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Arjantinli yıldız, 2015’te 21 resmi maçta 21 gole ulaşırken, bu sezon ligde ise 33. golünü kaydetti.

Ntvspor’da yer alan habere göre, 55’te fark ikiye çıktı. Dani Alves’in pasında Casado’nun sıyrılan Luis Suarez’in vuruşu kaleci Julian’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu.

75’te Xavi’nin ortasını ön direkte kafayla ağlara gönderen Bartra, Barcelona’yı üç farklı üstünlüğe taşıdı.

90+3’te soldan savunmanın arkasına sarkan Pedro’nun ortaya “Al da at” dercesine verdiği pasta Luis Suarez kendisinin ikinci, Barcelona’nın dördüncü golünü attı.

Bu sonuçla Barcelona ligde art arda altıncı galibiyetini alarak 30 maçta 24 galibiyetle puanını 74’e yükseltti.

Almeria ise art arda üçüncü yenilgisiyle 30 maçta 25 puanla düşme hattında, 18. sırada kaldı.