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Yaşam

Lichtenstein'ın tablosu rekor fiyattan satıldı NEW YORK (A.A)

09 Kasım 2011 12:56

-Lichtenstein'ın tablosu rekor fiyattan satıldı NEW YORK (A.A) - 09.11.2011 - Amerikalı ünlü ressam Roy Lichtenstein'ın bir tablosu, dünyanın önde gelen müzayede şirketlerinden Christie's tarafından düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı. Adı açıklanmayan alıcı, eserlerinde popüler reklam ve çizgi roman ögeleri kullanarak ün kazanan Lichtenstein'ın 1961'de yaptığı "I Can See the Whole Room! ... and There's Nobody in it!" adlı tablosuna 43,2 milyon dolar ödedi.  Lichtenstein'ın çizgi roman tarzı eserlerinin ilki olan tablonun açılış fiyatı, 35 milyon dolar olarak belirlenmişti. Toplam 250 milyon dolarlık satış yapılan müzayedede Mark Rothko, Louise Bourgeois, Andy Warhol, Alexander Calder ve Paul McCarthy'e ait eserler de satıldı.  Rothko'nun "White Cloud" adlı eseri 18,5 milyon dolara alıcı bulurken, Warhol tarafından yapılan Elizabeth Taylor portresi 16,3 milyon dolara satıldı. 

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