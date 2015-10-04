Lice'ye giriş çıkış yasaklandı, 9 bölgeye operasyon yapılacak

Lice'ye sabah 05.00'ten itibaren giriş-çıkış yasaklandı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçenin 9 bölgesinde operasyon yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten PKK'ya yönelik Konuklu, Yaprakköy, Ahmetbey, Yünlüce ve Gürbeyli, Hamzabey mahalleleri, Türbe Komları, Recep Komu ile Namber Tepe bölgelerinde operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle söz konusu bölgelere can ve mal güvenliğinin sağlanması için bugün saat 04.00'te geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu.