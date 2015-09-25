T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice’de askere saldırı: 1 yaralı

Yaralı asker Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edildi

25 Eylül 2015 18:29

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde helikopterle üst bölgesine sevk edilen askerlere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, bir asker yaralandı. Bölgede, hava destekli operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi Dokyanus Tepe Üs Bölgesi'ne helikopterlerle sevk edilen askerlere, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerlerin helikopterlerden indirildiği sırada açılan ateşte, bir asker sol el bileğinden yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edilirken, kaçan saldırganların yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.

 

ETİKETLER

askersaldırıdiyarbakırhaberhelikopter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24