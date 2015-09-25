Lice’de askere saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde helikopterle üst bölgesine sevk edilen askerlere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, bir asker yaralandı. Bölgede, hava destekli operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi Dokyanus Tepe Üs Bölgesi'ne helikopterlerle sevk edilen askerlere, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerlerin helikopterlerden indirildiği sırada açılan ateşte, bir asker sol el bileğinden yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edilirken, kaçan saldırganların yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.