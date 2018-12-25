T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

LİCE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle önceki gün 7 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu sabah itibariyle kaldırıldı

25 Aralık 2018 12:59

LİCE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar nedeniyle önceki gün 7 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu sabah itibariyle kaldırıldı.
Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezralarında, 23 Aralık Pazar günü başlatılan yasak kararının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, \"Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz\" denildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LİCE Diyarbakır DHA DİYARBAKIR LicePKKDiyarbakır ValiliğiBirlik ve ŞenlikMiaran Komu Kılaraş KomuAyazAkçapınarAralık PazarAçıklamada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24