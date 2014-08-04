Lice'deki tanker patlamasında yaralanan 4 kişi daha hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki hafta önce devrilen LPG yüklü tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Lice'de 22 Temmuz'da devrilen LPG yüklü tankerin patlaması sonucu yaralanan 70 kişiden Kocaeli, Mersin ve Elazığ'daki hastanelere kaldırılan Aslan Doğan, Yasin Çalkendir, Zeynep Kılıç ve Halil İbrahim Kırmızıkan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, yaralı 40 kişinin tedavisi halâ devam ediyor.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Diyarbakır-Bingöl karayolunun 90'ıncı kilometresinde LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlama sırasında yoldan geçen iki yolcu otobüsü ve bazı araçlar alev almış, olayda 70 kişi yaralanmıştı. (AA)