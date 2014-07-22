Lice'de LPG yüklü tanker patladı; 1 kişi öldü, 66 kişi yaralandı!

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde yoldan çıkan akaryakıt yüklü tankerin devrilerek infilak etmesi sonucu çevredeki araçlarda bulunan 1 kişi öldü ve en az 66 kişi yaralandı. Yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrilen LPG yüklü tankerin infilak etmesiyle alevlerin sıçradığı iki yolcu otobüsü ve hafif ticari araçta bulunan yaklaşık 66 kişi yaralandı. Tamamına yakını vücudunda çeşitli derecede yanıklar oluşan yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Lice‘de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 1 kişinin öldüğünü 66 kişinin yaralandığını açıkladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcı Ramazan Solmaz’ın talimatıyla görevlendirilen savcılar uzman bilirkişiyle birlikte olay yerinde keşif yapacak. Yaralı olan tanker sürücü ise Bingöl’ de ifadesi alındıktan sonra kusur tespiti yapıldıktan sonra adli işlemlere başlanacak.

Yaralılar, askeri helikopterlerle çevre illere nakledildi

Kazadan sonra alev topu içerisinde kalan araçlardaki yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Olayda yaralananlar, askeri helikopterler ve ambulanslarla Diyarbakır başta olmak üzere çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların büyük bölümünün götürüldüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde acil durum ilan edildi. Gelen yaralılara tedavi etmek için yoğum bakım ünitelerinde ek yataklar açılırken, bazı yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından yanık ünitelerinin bulunduğu Malatya, Batman ve Elazığ'daki hastanelere nakledildi.

Ambulans uçak ve helikopter talebinde bulunuldu

Kazanın ardından Diyarbakır Valiliği'nde 'kriz masası' oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların nakli için ambulans uçak ve helikopter talebinde bulunuldu. Bakanlık Ankara'dan iki ambulans uçak gönderdi. Diyarbakır'da yaralıları tedavi etmek için Bingöl, Elazığ ve Elazığ'dan doktorlar takviye olarak Diyarbakır'a sevk edildi. Yetkililer, kazada yaralı sayısının yaklaşık 66 olduğunu ve bunlardan 20'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Sürücü patlamadan saniyeler önce araçtan çıkarıldı

Devrilen ve daha sonra infilak eden LPG yüklü tankerin sürücüsünün aracın infilak etmesinden hemen önce yoldan geçenler tarafından araç içinden çıkarılarak kurtarıldığı belirtildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile yardımcısı Fırat Anlı da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek yaralıların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

'Büyük bir facia ile karşı karşıyayız'

Olayla ilgili bilgi almak için Lice Devlet Hastanesi'ne gelen Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, NTV'ye yaptığı açıklamada "Büyük bir facia ile karşı karşıyayız" dedi.

Kışanak şu ifadeleri kullandı:

"Haberdar olur olmaz, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ama büyük bir facia ile karşı karşıyayız. Halkımıza geçmiş olsun. Umut ediyorum ki yaşamını yitiren kimse olmasın. Çok sayıda yaralımız var. Yolcu otobüsü ve araçlar yangından etkilenmiş durumda.

Onlarca ambulansla yaralılar getiriliyor. Acil ihtiyacımız koordinasyon kurulması ve yanık ünitesi olan hastanelere yaralıların sevk edilmesi. Çünkü bu hastanedeki yanık ünitesi yeterli değil. Yangınla ilgili alınması gereken bütün önlemler alındı.

Şu anda yaralıların müdahale imkânına kavuşturmasını hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili sayın vali ile de görüştüm. Sağlık Bakanlığı'nın bütün imkânlarının seferber edilmesi gerekiyor."