T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lice'de LPG yüklü tanker patladı; 1 kişi öldü, 66 kişi yaralandı!

Diyarbakır-Bingöl karayolunda devrilen LPG yüklü tankerin patlaması sonucu olay yerinden geçen 2 yolcu otobüsü ile bir araçtaki 60'tan fazla kişi yaralandı

22 Temmuz 2014 08:47

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde yoldan çıkan akaryakıt yüklü tankerin devrilerek infilak etmesi sonucu çevredeki araçlarda bulunan 1 kişi öldü ve en az 66 kişi yaralandı. Yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrilen LPG yüklü tankerin infilak etmesiyle alevlerin sıçradığı iki yolcu otobüsü ve hafif ticari araçta bulunan yaklaşık 66 kişi yaralandı. Tamamına yakını vücudunda çeşitli derecede yanıklar oluşan yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Lice‘de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 1 kişinin öldüğünü 66 kişinin yaralandığını açıkladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcı Ramazan Solmaz’ın talimatıyla görevlendirilen savcılar uzman bilirkişiyle birlikte olay yerinde keşif yapacak. Yaralı olan tanker sürücü ise Bingöl’ de ifadesi alındıktan sonra kusur tespiti yapıldıktan sonra adli işlemlere başlanacak.

 

Yaralılar, askeri helikopterlerle çevre illere nakledildi

 

Kazadan sonra alev topu içerisinde kalan araçlardaki yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Olayda yaralananlar, askeri helikopterler ve ambulanslarla Diyarbakır başta olmak üzere çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların büyük bölümünün götürüldüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde acil durum ilan edildi. Gelen yaralılara tedavi etmek için yoğum bakım ünitelerinde ek yataklar açılırken, bazı yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından yanık ünitelerinin bulunduğu Malatya, Batman ve Elazığ'daki hastanelere nakledildi.

 

Ambulans uçak ve helikopter talebinde bulunuldu

 

Kazanın ardından Diyarbakır Valiliği'nde 'kriz masası' oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların nakli için ambulans uçak ve helikopter talebinde bulunuldu. Bakanlık Ankara'dan iki ambulans uçak gönderdi. Diyarbakır'da yaralıları tedavi etmek için Bingöl, Elazığ ve Elazığ'dan doktorlar takviye olarak Diyarbakır'a sevk edildi. Yetkililer, kazada yaralı sayısının yaklaşık 66 olduğunu ve bunlardan 20'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

 

Sürücü patlamadan saniyeler önce araçtan çıkarıldı

 

Devrilen ve daha sonra infilak eden LPG yüklü tankerin sürücüsünün aracın infilak etmesinden hemen önce yoldan geçenler tarafından araç içinden çıkarılarak kurtarıldığı belirtildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile yardımcısı Fırat Anlı da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek yaralıların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

 

'Büyük bir facia ile karşı karşıyayız'

 

Olayla ilgili bilgi almak için Lice Devlet Hastanesi'ne gelen Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, NTV'ye yaptığı açıklamada "Büyük bir facia ile karşı karşıyayız" dedi.

Kışanak şu ifadeleri kullandı:

"Haberdar olur olmaz, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ama büyük bir facia ile karşı karşıyayız. Halkımıza geçmiş olsun. Umut ediyorum ki yaşamını yitiren kimse olmasın. Çok sayıda yaralımız var. Yolcu otobüsü ve araçlar yangından etkilenmiş durumda.

Onlarca ambulansla yaralılar getiriliyor. Acil ihtiyacımız koordinasyon kurulması ve yanık ünitesi olan hastanelere yaralıların sevk edilmesi. Çünkü bu hastanedeki yanık ünitesi yeterli değil. Yangınla ilgili alınması gereken bütün önlemler alındı.

Şu anda yaralıların müdahale imkânına kavuşturmasını hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili sayın vali ile de görüştüm. Sağlık Bakanlığı'nın bütün imkânlarının seferber edilmesi gerekiyor."

ETİKETLER

diyarbakırlicebingöltanker patladılpg yüklü60 yaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24