Lice’deki PKK mezarlığının bombalanmasıyla ilgili görüntüler yayınlandı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesindeki PKK mezarlığının karadan ve havadan bombalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 sığınak, mezarlıkta bir roketatar, 4 tüfek, bir antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 36 uçaksavar mühimmatı, 200 fişek, 2 gece görüş dürbünü, el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 58 mutfak tüpü ve 165 kilogram amonyum nitrat bulunduğunu belirtti.

Şenlik bölgesi ile Hani'nin dağlık kesiminde faaliyet gösteren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını bulmak ve kanun dışı inşa edilen yapıları yıkmak amacıyla 20-22 Kasım'da arasında operasyon düzenlendiğini duyuran Diyarbakır Valiliği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından; öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır.

Son dönemde bölgede meydana gelen gelişmeler kapsamında; Lice ilçesi Şenlik bölgesi ile Hani ilçesi kuzeyinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini bulmak ve buralardaki malzemeleri ele geçirmek, bölgede kanun dışı inşa edilen yapıları yıkmak maksadıyla, Keklik T.-Yüce T.-Kılıboğan T.-Ayaz Mah.-Birlik-Abdil T.-Taşburun Mah.-Şenlik Mah.- Güzelce Mah.-Döşekkaya mahalleleri arasında kalan bölgede, 20-22 Kasım 2015 tarihleri arasında operasyon icra edilmiştir.

Lice ilçesi Şenlik ve Hani ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon faaliyetinde;

-Operasyonel faaliyet neticesinde, BTÖ mensupları tarafından kullanılan (4) adet sığınak ve Mezarlık içerisinde; (1) adet Rokeatatar, (1) adet Anti Tank roketatar mühimmatı, (2) adet Anti Personel roketatar mühimmatı, (3) adet roketatar sevk fişeği, (4) adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, (200) adet kaleşnikof fişeği, (9) adet Doçka uçaksavar mühimmatı, (27) adet Uçaksavar mühimmatı, (1) adet Kanas Suikast silahı şarjörü, (2) adet Gece Görüş Dürbünü, (2) adet gündüz el dürbünü, (1) adet kaleşnikof tüfeğine ait kasatura, (8) adet kaleşnikof şarjör kılıfı, (1) adet silah namlusu, (2) adet boş kaleşnikof şarjörü, (59) adet tüp (8 küçük-51 büyük, tamamı EYP için hazırlanmış), (165) kilogram EYP yapımı için kullanılacak Amonyum Nitrat, (10) adet EYP yapımı için hazırlanmış plastik bidon, (230) metre EYP düzeneği için hazırlanmış kablo, (100) adet EYP için hazırlanmış pil düzeneği, (17) adet İHA ve İKU lardan korunmak amacıyla kullanılan şemşiye, (15) kg kubar esrar, (15) kalem muhtelif yasam malzemesi, (20) kalem muhtelif mutfak malzemesi, (20) kalem yaklaşık (500) kg muhtelif gıda malzemesi, (2) adet büyük boy askeri kamuflajlı çadır, değişik kişi isimlerine düzenlenmiş Öğrenci kimlik kartları, nüfus cüzdanları ve Bankamatik Kartları ele geçirilmiştir.

-Yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde ise; terörist mezarlığının çevresinde (7) ayrı noktada (17) adet tüp (9 adet büyük ve 3 küçük), (1) adet teneke içerisine tuzaklanmış EYP, (400) metre elektrik kablosu, (47) adet HK-23 Makineli tüfeğe ait fişek, (15) kalem muhtelif yaşam malzemesi, (1) adet ses kayıt cihazı, BTÖ mensuplarına ait kıyafetler, Örgütü simgeleyen bez parçaları, (400) metre sera naylonu, (1) adet akü, (80) adet EYP düzeneği için hazırlanmış pil ve Örgütsel doküman ele geçirilmiştir.



-Terörist mezarlığının girişinde bulunan yol üzerinde (2) adet EYP düzeneği tespit edilmiş ve olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından EYP düzeneklerinin tamamı herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermeden etkisiz hale getirilmiştir.

İcra edilen operasyon kapsamında, Lice Şenlik bölgesinde bulunan ve BTÖ mensupları tarafından kullanılan sözde terörist mezarlığı olarak yapıldığı iddia edilen, ancak sözde mezarlıkta ve civarındaki sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve EYP düzenekleri dikkate alındığında mezarlıktan çok cephaneliği andıran bölgede yapılmış yasadışı yapılar [(16) adet tek katlı yapı ve eklentiler (mezarlara dokunulmamıştır)] ilgili makamlar tarafından verilen yıkım ve el koyma kararlarına istinaden yıkılmıştır.

Yasadışı yapıların çevresinde ve içlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve EYP yapımında kullanıldığı değerlendiren tüpler (BTÖ mensuplarınca tüplerin başlık bölümleri kesilerek içerisine patlayıcı madde konularak EYP yapıldığı, bölgede ele geçirilen ve kontrollü olarak patlatılan EYP’lerden anlaşılmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında terörist mezarlığı bölgesinde yoğun olarak EYP yapıldığı tespit edilmiştir.), BTÖ’ne ait dergi ve dokümanlar, BTÖ mensuplarına ait çeşitli boylarda branda, afiş ve fotoğraflar ve BTÖ ‘nü simgeleyen bez parçaları ele geçirilmiştir."